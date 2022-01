Anticipazioni Una vita: ARANTXA e CESAREO escono di scena insieme

Il ritorno improvviso di Arantxa (Gurutze Beitia) a calle Acacias farà da apripista ad una romantica dichiarazione d’amore. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, l’ex domestica di Bellita (Maria Gracia) e Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) si riaffaccerà brevemente nel quartiere ed avrà un unico obiettivo: convincere Cesareo (Cesar Vea) a trasferirsi con lei in terra basca. Un proposito che la donna riuscirà fortunatamente a portare a buon fine…

Una Vita, news: Cesareo felice del ritorno di Arantxa

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni, scopriamo infatti che Cesareo si mostrerà entusiasta per il ritorno di Arantxa fin dai primi istanti. Visto che non sarà mai riuscito a dimenticarla, il sorvegliante rinnoverà alla donna tutti i suoi sentimenti e, all’interno di una romantica serata, le farà sapere di essere ancora profondamente innamorato di lei. Parole che, ovviamente, non potranno far altro che piacere all’ex inserviente dei Dominguez, la quale farà presente all’uomo di avere ormai compreso che non può vivere senza di lui e gli chiederà con successo di andare a vivere insieme a lei in territorio basco.

Una richiesta che avrà al suo interno anche una promessa: possiamo infatti anticiparvi che Arantxa prometterà a Cesareo che non dovrà avere a che fare 24 ore su 24 con le sue parenti (che condividono con lei la metà del caseificio che ha ereditato), poiché hanno una casa tutta loro!

Una Vita, spoiler: Aranxta e Cesareo decidono di sposarsi!

Dato che i loro sentimenti saranno puri, Arantxa e Cesareo prenderanno poi la decisione di sposarsi ma, contrariamente ad ogni tipo di pronostico, non vorranno celebrare la loro unione a calle Acacias, bensì nel posto in cui andranno a vivere. Ciò non impedirà però al bizzarro Servante (David V. Muro) di organizzare una particolare festa di addio al celibato per lo sposo in un locale per soli uomini e ad improvvisarsi sacerdote, su richiesta di Fabiana (Inma Perez Quiros), per mettere su un matrimonio simbolico nei locali della pensione.

Tra i più felici per la notizia dello sposalizio ci saranno anche Bellita e Josè Miguel, i quali ribadiranno ancora una volta ad Arantxa che può sentirsi a tutti gli effetti un membro della loro famiglia in via dei tanti anni passati a prendersi cura di loro e di Cinta (Aroa Rodriguez).

Una Vita, trame: Cesareo e Arantxa lasciano Acacias

Fatto sta che, in seguito a tutti questi preamboli, Cesareo e Arantxa saluteranno tutti quanti e lasceranno Acacias in direzione di Vascongadas, luogo dove celebreranno il loro matrimonio e si prepareranno ad affrontare insieme la quotidianità da marito e moglie. Un addio che avverrà nel corso della puntata 1330 della telenovela e che segnerà l’uscita di scena definitiva dei due personaggi…