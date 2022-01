Anticipazioni Una vita: la cattiveria di AURELIO emerge sempre di più

La cattiveria di Aurelio Quesada (Carlos De Austria) non conoscerà limiti. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, il militare messicano continuerà a mettere gli occhi sull’ex fidanzata Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) e tenterà persino di abusare di lei. Una circostanza drammatica che, fortunatamente, verrà prontamente interrotta dalla domestica Soledad Lopez (Silvia Marty). Vediamo dunque in che modo avverrà questa storyline…

Una Vita, news: Aurelio si procura un flacone di droga

Le anticipazioni segnalano che tutto inizierà nel momento in cui Marcos (Marcial Alvarez) dovrà lasciare per qualche giorno la città per via di alcuni impegni di lavoro. Convinto che anche Miguel Olmedo (Pablo Carro) abbia accompagnato il “suocero” nella trasferta, Aurelio comincerà a gravitare attorno ad Anabel, riempendola di lusinghe e lasciandole intendere che, in fondo, non l’ha mai dimenticata, anche se è rimasto deluso il giorno in cui, in Messico, lei l’ha abbandonato improvvisamente sull’altare.

Ma quali saranno però le vere intenzioni del Quesada? Il suo piano inizierà ad essere più chiaro quando, nel corso di un dialogo con la sorella Natalia (Astrid Janer), Aurelio tirerà fuori da una delle sue tasche un flacone di droga, che a suo dire serve per “placare l’animo delle donne”. Tali parole, ovviamente, turberanno la fanciulla, anche se non avrà ben chiaro che cosa voglia davvero fare il fratello maggiore. Tuttavia, i telespettatori non dovranno attendere tanto tempo prima che il mistero venga risolto…

Una Vita, spoiler: Aurelio cerca di violentare Anabel!

Eh sì: possiamo anticiparvi che, nel corso di una determinata giornata, Aurelio riuscirà a farsi invitare da Anabel a fare merenda in casa sua. Dando sfoggio di un atteggiamento amichevole, l’uomo si presenterà dunque all’appuntamento con alcuni snack. Pur non comprendendo dove il conoscente voglia andare a parare, la Bacigalupe servirà dunque al suo ospite una limonata ed assaggerà ciò che Aurelio le avrò portato, anche se noterà fin da subito che il militare non sta mangiando nulla.

Fatto sta che, nel giro di pochi minuti, Anabel comincerà ad avvertire un forte mal di testa che la porterà a perdere completamente i sensi. Sarà dunque facile dedurre che Aurelio ha messo la droga nel cibo, visto che sdraierà nel divano la povera Bacigalupe e comincerà a svestirsi con il fine di abusare di lei! Un’azione, totalmente riprovevole, che però verrà fortunatamente bloccata da Soledad!

Una Vita, trame: Soledad salva Anabel!

Con in mano una pistola, che non esiterà a puntargli contro, la Lopez bloccherà quindi le intenzioni del Quesada che, colto sul fatto, sosterrà invece che stava semplicemente prestando il primo soccorso alla Bacigalupe (a suo dire svenuta). Da lato Soledad sembrerà non credere alle sue parole, dall’altro Aurelio porterà comunque la faccenda a suo vantaggio quando riuscirà a disarmare l’inserviente. Con la sua solita faccia tosta, l’uomo abbandonerà poi l’appartamento col fine di chiamare un medico, salvo poi ripresentarsi qualche ora dopo con in mano alcuni medicinali.

Fatto sta che, dopo averli assunti, Soledad parlerà durante il sonno e Aurelio si preoccuperà di capire che cosa starà dicendo. Insomma, le azioni del Quesada continueranno ad essere ancora poco chiare…