Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 24 a sabato 29 gennaio 2022:

Marcelina comunica a Jacinto che resterà a Barcellona ancora per un po’ e che presto verranno ad Acacias sua zia e sua cugina per far compagnia al marito. Miguel chiede ad Anabel di sposarlo e la ragazza accetta felice. Rosina è convinta che Josè Miguel abbia fatto sparire Bellita e che voglia uccidere anche lei, ma la verità è ben diversa.

Lolita chiede ad Antonito di andarsene di casa; quando si trova sola, ha una crisi di tosse e trova del sangue sul fazzoletto. Gli Olmedo decidono che è ora di velocizzare il piano e Roberto va a chiedere aiuto a Ramon. Miguel non è d’accordo con le attività che vogliono intraprendere Marcos e Aurelio, ma quest’ultimo gli fa capire che ormai non può più tirarsi indietro.

Una vita, trame prossima settimana: anche Susana scopre che Bellita è viva!

I domestici danno il benvenuto alla zia Benigna e a sua figlia Indalecia e subito capiscono perché Jacinto era così preoccupato per il loro arrivo: la zia sembra davvero insopportabile! Susana continua a cercare di capire cosa nasconde Josè Miguel, mentre Rosina cerca di sviarla in tutti i modi. Genoveva e Felipe escono dal carcere e arrivano ad Acacias nello stesso momento.

Felipe aggredisce verbalmente Genoveva, appena uscita di prigione. Lo fa in mezzo alla strada e davanti a tutto il quartiere. La donna, notoriamente subdola, invita Rosina e Susana per un tè a casa sua e chiede a Rosina il permesso di farsi aiutare da Casilda per sistemare la casa. Antonito confessa a Ramon e Carmen che Lolita gli ha chiesto di lasciare la casa per un po’ di tempo. Rosina e Liberto discutono per la presenza di Felipe in casa, ma alla fine Rosina e l’avvocato chiariscono le loro divergenze. Roberto si procura la prima carica di dinamite per far saltare la camera blindata della banca.

Miguel si dice contrario all’idea di Aurelio di commerciare in armamenti con i Paesi che stanno per entrare in guerra; Aurelio reagisce malamente e lascia la riunione. Al successivo incontro a casa Bacigalupe, questa volta i due soci sono soli e si ritrovano di nuovo ai ferri corti, tanto che Marcos arriva a minacciare Aurelio con un tagliacarte.

Mendez rivela di sospettare che Genoveva sia coinvolta nella scomparsa di Velasco e di voler indagare più a fondo. Aurelio pretende il licenziamento di Miguel, ma Marcos rifiuta con fermezza e minaccia di sciogliere la società. Genoveva annuncia di voler far celebrare una messa in ricordo di Marcia. Sabina e Roberto rischiano di essere scoperti dal nipote mentre maneggiano della dinamite. Dato che Benigna sembra mostrare un certo interesse, Jacinto chiede a Servante di corteggiarla. Susana sorprende ancora Josè Miguel e Rosina in atteggiamento sospetto ed esige chiarimenti, finendo per coinvolgere Liberto. Antonito se ne va di casa e Lolita crolla nella disperazione. Obbligata a prestare servizio da Genoveva, Casilda finisce per accusarla nuovamente dell’omicidio dell’amica. Le due però vengono interrotte da Felipe, che si dice ansioso di restare da solo con la moglie.

Felipe comunica a Genoveva di aver chiesto l’annullamento del loro matrimonio. Natalia e Aurelio tramano per far sì che Lolita colga in flagrante Antonito e la giovane che si baciano, senza successo. Casilda medita di lasciare Acacias in seguito allo scontro con Genoveva, ma Fabiana svolge una mediazione in suo favore. Soledad si addormenta sul divano di casa Bacigalupe e sogna un incontro intimo con Marcos; decide perciò di fare penitenza. Per aiutare Jacinto, Servante porta Benigna a fare merenda al fiume. Rosina e Josè Miguel decidono di rivelare a Susana il loro segreto: Bellita è viva e vegeta. Per evitare che Miguel ficchi il naso nei loro traffici, Sabina e Roberto si allontanano con lui dal ristorante, lasciando però una candela accesa vicino a una cassa di esplosivi. Mendez rivela a Felipe di avere una traccia sulla scomparsa di Velasco: si tratta di Laura.