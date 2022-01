Anticipazioni Una vita: FELIPE è stanco di GENOVEVA

Quando c’è di mezzo Genoveva Salmeron (Clara Garrido), i telespettatori di Una Vita devono prestare attenzione ad ogni sua mossa. Nelle prossime puntata italiane della telenovela, la dark lady deciderà infatti di assumere un brutto ceffo, che convertirà in un vero e proprio “investigatore privato”. Quali saranno le sue intenzioni? Scopriamole insieme…

Una Vita, news: Genoveva stringe amicizia con Aurelio Quesada

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà nel momento in cui Genoveva comincerà ad interessarsi a Natalia (Astrid Janer) e ad Aurelio Quesada (Carlos de Austria). Con quest’ultimo, fin dal primo istante, la Salmeron deciderà di giocare a carte scoperte e gli lascerà intendere di aver compreso che è stato lui, con la complicità della sorella, a mettere in crisi il matrimonio tra Antonito (Alvaro Quintana) e Lolita (Rebeca Alemany), ciò con il solo scopo di ottenere i suoi voti a favore nel Parlamento per promuovere una legge per la vendita e l’esportazione di armi all’estero.

Di primo acchito, il Quesada rispedirà tutte le accuse alla mittente ma poi, visto che sarà visibilmente attratto da lei, finirà per cedere e accetterà persino di presentarle l’uomo che, qualche settimana prima, ha scattato delle foto compromettenti tra Antonito e Natalia per dare inizio ad un ricatto. Partendo da questo presupposto partirà dunque una nuova storyline che coinvolgerà anche Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Una Vita, trame: Felipe parte per Vienna da Tano

Eh sì: stanco della sua guerra con Genoveva, Felipe si rivolgerà dapprima alla Sacra Rota per annullare il suo matrimonio e, in attesa della sentenza, farà sapere sia a Liberto (Jorge Pobes) e Ramon (Juanma Navas) e sia al commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) che vuole allontanarsi per qualche tempo da Acacias per chiarirsi le idee.

Da un lato Felipe asserirà infatti che non intende più fare la guerra all’ex moglie, dato che ogni sua mossa finisce irrimediabilmente per metterlo maggiormente nei guai, dall’altro l’avvocato preciserà che la vacanza a Vienna gli sarà utile per stare vicino al figlio Tano (ormai diventato un medico rispettabile nella capitale austriaca). Neanche a dirlo, la repentina partenza dell’Alvarez Hermoso preoccuperà Genoveva…

Una Vita, spoiler: Genoveva fa seguire Felipe

In tal senso, vi possiamo anticipare che la Salmeron chiederà all’uomo che Aurelio le ha presentato di seguire Felipe in Austria e di metterla al corrente di ogni suo minimo spostamento. Un patto che il criminale si accingerà a svolgere in cambio di tantissimo denaro. Ma cosa spererà di ottenere Genoveva agendo in questa maniera? E, soprattutto, Felipe si sarà diretto a Vienna davvero soltanto per far visita a Tano oppure starà nascondendo qualcos’altro?

La trama, del tutto incerta, non mancherà dunque di riservare delle sorprese nelle prossime settimane di programmazione…