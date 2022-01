Anticipazioni Una vita: occhio a SOLEDAD, c’è da fidarsi?

Anche se attualmente è in preda al dolore per la recente scomparsa della moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto), nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita arriverà l’ora per Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) di consolarsi tra le braccia della sua domestica Soledad Lopez (Silvia Marty). Un rapporto che sembrerà “ambiguo” fin dal primo istante…

Una Vita, news: Soledad si prende cura di Marcos

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che Soledad non smetterà di dare il suo supporto a Marcos, anche se storcerà il naso ogni volta che il suo signore dichiarerà di voler fare luce sulla strana scomparsa di Felicia. Col trascorrere delle giornate, il Bacigalupe Senior si mostrerà comunque sempre più lusingato dalle premure della sua inserviente e l’evidente sintonia, guarda caso, non passerà inosservata alla “pettegola” Susana (Amparo Fernandez), che cercherà di rimettere al suo posto la Lopez (senza tuttavia ottenere troppi risultati).

Tra un sorriso e l’altro, Marcos lascerà quindi intendere a Soledad che si trova piuttosto bene in sua compagnia, ma si preoccuperà al tempo stesso di non far notare nulla alla figlia Anabel (Olga Haenke). Sta di fatto che l’attrazione per l’inserviente porterà il Bacigalupe Senior a spingersi più del dovuto…

Una Vita, trame: Marcos invita Soledad a cena!

Eh sì: oltre a spiegarle in cosa consiste la società che ha appena creato con Aurelio Quesada (Carlos de Austria) per volere del suo ex socio messicano Salustiano, Marcos non smetterà di riempire Soledad di complimenti e un giorno le chiederà se le va di andare a cena con lui per essere finalmente una sua pari e non la sua semplice domestica.

Anche se farà inizialmente resistenza, la Lopez non potrà fare a meno di rifiutare l’invito, anche se ovviamente si preoccuperà – in accordo col Bacigalupe – di non far notare niente ad Anabel. Da quella cena intima, che non verrà mostrata ai telespettatori, il rapporto tra il signore di Acacias e la sua sottoposta cambierà radicalmente e non mancherà di riservare delle sorprese…

Una Vita, spoiler: Soledad e Marcos si baciano!

Vi possiamo anticipare che, il mattino successivo, Marcos sarà alquanto dolce con Soledad e, dando il via ad un vero e proprio corteggiamento nei suoi riguardi, si farà avanti dandole un appassionato bacio sulle labbra, che la donna contraccambierà con immenso piacere. Comunque sia, l'”avvicinamento” dovrà interrompersi, almeno per ora, visto che il Bacigalupe si preparerà ad affrontare un viaggio che lo porterà a stare lontano dal quartiere per qualche giorno.

In ogni caso, vi consigliamo di fare particolare attenzione alla relazione che si verrà a creare tra Marcos e Soledad, sopratutto perché quest’ultima avrà un grosso scheletro nell’armadio che sarà fatale per diversi residenti di Acacias. Insomma, la donna non è per niente buona come invece, fino ad oggi, è sembrata…