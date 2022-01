Anticipazioni Una vita: il piano di SABINA e ROBERTO non sarà più un segreto!

Riusciranno Roberto (Miguel Larranaga) e Sabina Olmedo (Ana Goya) a portare a termine il furto nella banca, motivo per cui stanno costruendo un tunnel all’interno della cantina del Nuovo Secolo XX? Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, i due coniugi dovranno rinunciare al loro piano perché qualcuno li coglierà con le “mani nel sacco”. Scopriamo insieme di chi si tratta…

Una Vita, news: Roberto e Sabina chiudono il ristorante

Negli episodi andati in onda di recente su Canale 5, per concentrarsi maggiormente sulla costruzione del tunnel che li porterà all’interno della banca per svaligiarla, gli Olmedo hanno deciso di chiudere il ristorante nelle ore serali, specificando a tutti i residenti di Acacias che purtroppo, a causa di alcuni problemi economici, non possono più servire la cena. Tali parole colpiranno profondamente Fabiana (Inma Perez Quiros), che sembrerà disposta ad organizzare persino una colletta in favore di Roberto e Sabina per evitare la chiusura.

Da un lato la stessa Sabina rifiuterà l’offerta e farà desistere Fabiana dal suo intento, dall’altro i lavori per edificare il tunnel proseguiranno imperterriti, tant’è che ad un certo punto gli Olmedo chiuderanno 24 ore su 24 il ristorante adducendo come scusa il fatto che lo stesso ha bisogno di diversi lavori di ristrutturazione. Un’iniziativa che insospettirà Miguel (Pablo Carro), il nipote della coppia…

Una Vita, spoiler: Miguel scopre il piano di Roberto e Sabina

Eh sì: oltre a controllare per filo e per segno i conti dei nonni, per capire se davvero possano permettersi i lavori che hanno avviato, Miguel noterà che i due hanno un atteggiamento alquanto strano e deciderà di rinunciare ad un viaggio di lavoro con Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) per osservarli più da vicino. Di questo, però, il ragazzo non metterà al corrente né Sabina e né Roberto, sicuri ormai che il nipote sarà lontano da Acacias quando effettueranno il colpo e si daranno alla fuga (motivo per quale, a detta loro, gli inquirenti non potranno associarlo al crimine).

Tuttavia, il giorno precedente al furto avverrà qualcosa di molto particolare: qualcuno si introdurrà nel tunnel e, piazzando lì dell’esplosivo, farà sì che lo stesso tunnel si riempia d’acqua, rendendolo praticamente inagibile. Gli Olmedo resteranno quindi senza parole nel momento in cui scopriranno che il responsabile di quanto accaduto è proprio Miguel, che si sarà ormai reso conto delle loro intenzioni e, sopratutto, degli altri crimini che hanno commesso in passato!

Una Vita, trame: Miguel dà un ultimatum a Sabina e Roberto

Dopo aver precisato che già da tempo si era reso conto di alcune stranezze nei loro atteggiamenti (soprattutto perché si concedevano una vita troppo agiata per essere due semplici ristoratori), Miguel inviterà i nonni a smetterla con i furti, sottolineando che sarà lui a denunciarli alle autorità qualora non dovessero seguire il suo “consiglio”. Il giovane avvocato metterà dunque Roberto e Sabina con le spalle al muro, tant’è che i due gli prometteranno a fatica che non ci sarà alcun assalto alla banca e che il tunnel costruito verrà presto coperto.

Ma per Roberto e Sabina sarà davvero difficile rinunciare a fare i ladri, visto che considereranno la loro “professione” un vero e proprio stile di vita… Cosa accadrà?