Una vita: news su PABLO CARRO, l’interprete di MIGUEL

Arrivato in punta di piedi nel quartiere di Acacias, il personaggio di Miguel Olmedo è uno dei protagonisti assoluti del nuovo corso di Una Vita, la telenovela in onda quotidianamente su Canale 5. Le prossime trame della soap di Mediaset registreranno una presenza sempre più costante del giovane Olmedo all’interno delle dinamiche della soap opera, grazie soprattutto al rapporto passionale tra l’avvocato e l’affascinante Anabel Bacigalupe. A interpretare Miguel è l’emergente attore spagnolo Pablo Carro, tra le più fulgide promesse del cinema iberico.

Nato il 27 dicembre 1999 nella regione della Castiglia e León, il piccolo Pablo Carro, spinto da un’innata curiosità e dalla passione per il palcoscenico, comincia a frequentare assiduamente il mondo cinematografico fin da bambino, apprendendo da autodidatta i trucchi del mestiere. Dopo aver frequentato un corso di recitazione e affinato le proprie capacità attoriali, nel 2016 viene scritturato per un ruolo minore nel film Kiki, love is made, che segna il suo debutto davanti alla cinepresa. La prima esperienza sul set si rivela fondamentale per il futuro della giovane stella, la quale conferma la sua volontà di farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Una vita: il percorso professionale dell’attore Pablo Carro

Rotto il ghiaccio con la telecamera, per Pablo Carro arrivano nei mesi successivi molteplici offerte di lavoro, tra le quali spicca quella del regista Carlos Cabero, che lo sceglie per partecipare al film Nunca fuimos ángeles. Successivamente, interpreta Pablo de Castro nella serie tv Cazadoras, regalando una stupenda quanto intensa performance che lo consacra definitivamente al grande pubblico.

Ciò gli consente, nel 2020, di ottenere il ruolo di Miguel Olmedo nella soap opera di RTVE Acacias 38, facendosi strada anche nella televisione pubblica spagnola. Da segnalare anche un ruolo nella fiction La Caccia – Monteperdido (conosciuta anche in Italia), dove veste per una manciata di puntate i panni di David.

Sono molto limitate le informazioni che sappiamo, al contrario, sulla vita privata della giovanissima star: Pablo, estremamente riservato, condivide ben poco sui social network per quanto riguarda la sua sfera personale. Amante del nuoto e degli sport in generale, Carro ha avuto in passato anche un’esperienza da modello, a cui ha deciso ben presto di rinunciare per concentrarsi esclusivamente sul suo percorso da attore.