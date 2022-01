Anticipazioni Uomini e donne: la rabbia di Gemma, lo scontro tra Armando e Matteo

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo a un nuovo acceso scontro tra Armando Incarnato e Matteo Ranieri, il quale accuserà il parrucchiere partenopeo di continuare a corteggiare Denise. Un comportamento, quello dell’Incarnato, che al tronista non farà affatto piacere visto il suo spiccato interesse per Denise, con la quale è uscito in esterna trascorrendo momento molto piacevoli.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: Matteo Ranieri tra Federica e Denise

Esterne anche per Luca Salatino, che ha deciso di uscire insieme a Lilly e ad Eleonora. Addio a sorpresa invece per Martina, la corteggiatrice di Matteo che, in lacrime, ha deciso di abbandonare immediatamente il parterre. Il Ranieri, secondo le parole della ragazza, l’avrebbe trascurata non poco nelle ultime settimane, preferendo portare in esterna Federica (con la quale c’è stato anche un inaspettato bacio).

Spoiler Uomini e donne: IDA e ANDREA, nessun lieto fine

Riguardo al trono over, Gemma si prepara a sfogare tutta la sua rabbia verso Nadia Marsala, colpevole secondo la dama piemontese di aver causato la rottura del suo rapporto con Massimiliano; quest’ultimo nel frattempo proseguirà la conoscenza proprio con Nadia, verso la quale nutre un profondo sentimento.

Nessun lieto fine anche per la conoscenza tra Ida e Andrea, i quali, non essendo scattata la scintilla, hanno deciso di interrompere anzitempo la frequentazione. Ida comunque non ci ha messo tempo ad archiviare la delusione: per lei è sceso un nuovo cavaliere che l’ha intrigata non poco. Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.