Anticipazioni Uomini e donne: GEMMA e LEONARDO, quanto dura?

Dopo una vacanza di due settimane dovuta alle festività natalizie, Uomini e Donne è pronto a tornare in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5. Al timone come sempre Maria De Filippi che, coadiuvata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, riprenderà a raccontare le emozioni di dame e cavalieri a centro studio.

In queste prime puntate del 2022 vedremo ancora Gemma Galgani al centro delle scene: in particolare terrà banco il rapporto della dama torinese con Leonardo, il quale negli ultimi appuntamenti dello scorso anno ha iniziato ad accusare un certo malessere nei confronti della donna. Quanto ancora durerà la loro relazione?

Uomini e donne: inizia il 2022 per i protagonisti del programma

Come procede invece il percorso di Armando Incarnato all’intento del dating show dei sentimenti? L’uomo sta vivendo un periodo molto teso, anche a causa delle frecciatine lanciategli dalla sua ex Marika Geraci, che proseguirà a stuzzicare il cavaliere.

Sarà un anno da protagonista anche per Ida Platano, alla ricerca dell’uomo della sua vita dopo aver chiuso bruscamente la travagliata storia con Diego Tavani. Riguardo al trono classico invece c’è attesa per la scelta di Roberta, che proprio nelle prossime puntate annuncerà la sua decisione definitiva tra Luca e Samuele. Questo e altro nelle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset.