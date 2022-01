Anticipazioni Uomini e donne: tra GEMMA e FRANCO c’è una nuova dama…

Sono in arrivo cocenti delusioni per Gemma Galgani, che nelle prossime puntate di Uomini e Donne si troverà a dover fare i conti con un nuovo insuccesso amoroso. La dama torinese infatti, rimasta senza alcun corteggiatore, noterà nel parterre maschile la presenza di Franco, un nuovo cavaliere del programma che subito la affascinerà.

Gemma però non sa che Franco è un uomo molto ambìto nella trasmissione di Canale 5: per il cavaliere infatti scenderà un’avvenente dama che subito metterà i bastoni fra le ruote al sogno d’amore della Galgani. Franco, infatti, deciderà di tenere la signora scesa per lui, mandando su tutte le furie la sfortunata Gemma.

Uomini e donne spoiler: nuovo corteggiatore per IDA

Destino simile anche per Ida Platano, la quale tornerà ad affrontare i fantasmi del passato relativi alla sua travagliata relazione con Riccardo Guarnieri. La donna infatti, stuzzicata da un domanda di Maria De Filippi riguardante i suoi sentimenti, rinvangherà i bei momenti trascorsi al fianco del cavaliere tarantino, ammettendo, con una velata dose di malinconia, di non aver mai amato nessuno come Riccardo.

Ida, comunque, verrà presto tirata su di morale dalla presenza di un nuovo corteggiatore arrivato in studio appositamente per lei e che la Platano, benché non troppo attratta dall’aspetto fisico della new entry, deciderà di tenere.