Uomini e donne, anticipazioni 2022: le news su Matteo Ranieri

È partito con il botto il 2022 del trono classico, che senza dubbio in queste prime puntate del nuovo anno sta regalando molteplici emozioni al pubblico di Canale 5. L’arrivo in trasmissione di Matteo Ranieri è stato infatti molto apprezzato dagli affezionati telespettatori di Uomini e Donne, che hanno trovato nel ventottenne della provincia di Genova un tronista sincero e dai sentimenti puri.

Nei prossimi appuntamenti del dating show condotto da Maria De Filippi, Matteo porterà a uno step successivo la conoscenza con Federica e Denise, le due pretendenti con le quali ha trovato maggior feeling e, ovviamente, attrazione fisica. Attenzione però alla rivalità che potrebbe nascere tra il Ranieri e Armando Incarnato, che non ha nascosto di provare un certo interesse per Denise (la quale per il momento ha declinato il corteggiamento del cavaliere partenopeo).

Anticipazioni Uomini e donne: Luca Salatino sta conoscendo le sue corteggiatrici

Più defilato, ma soltanto per il momento, Luca Salatino, il quale, asceso al trono più famoso della tv da poche settimane, è ancora impegnato nella conoscenza sommaria delle sue corteggiatrici, tra le quali però, come vedremo prossimamente, ha già individuato quelle che sono le sue preferite.

Nel frattempo, continueranno a tenere banco anche le vicende che vedono protagonisti dame e cavalieri del trono over, le cui dinamiche si intrecciano sovente con quelle dei tronisti del format classico. Un mix, quello tra le due categorie, a cui Uomini e Donne ci ha ormai abituato e che è diventata familiare per il pubblico del longevo talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi.