Amici, anticipazioni di domenica 13 febbraio 2022

Amici 21: cosa succede nella puntata di domenica 13 febbraio

Una nuova puntata del talent show Amici andrà in onda oggi – 13 febbraio – alle 14.00 su Canale 5. La registrazione è già stata effettuata nei giorni scorsi, per questo motivo siamo in grado di anticiparvi cosa succederà.

Partiamo subito con il dirvi che saranno ospiti tutti gli artisti, provenienti proprio dal talent, che hanno partecipato alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Sangiovanni, Aka7even, Irama ed Emma. Proprio quest’ultima sarà protagonista della classifica di gradimento dei cantanti. Emma stilerà quindi la classifica e deciderà di mettere al primo posto Sissi, mentre ultimi saranno Alex e Luigi, i quali però verranno salvati dai loro professori di riferimento e quindi non rischieranno l’eliminazione.

Amici: il 13 febbraio ospiti Sangiovanni, Aka7even, Irama ed Emma

Un’altra classifica verrà stilata, ma stavolta per quanto riguarda il ballo. A giudicare l’ex professionista Marcello Sacchetta, il quale metterà al primo posto Carola. A sorpresa poi ci sarà una terza classifica di gradimento, che vedrà come giudice il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio.

Il serale è sempre più vicino e, in occasione della puntata che vedremo oggi, ben quattro allievi avranno l’accesso al prime time: si tratta dei cantanti Sissi ed Alex e dei ballerini Dario e Michele. Saranno presenti anche le emittenti radiofoniche.

Questo dunque e molto altro andrà in onda oggi pomeriggio, alle 14.00, su Canale 5, con la conduzione di Maria De Filippi.