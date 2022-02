Amici, anticipazioni di domenica 27 febbraio 2022

Amici 21: cosa succede nella puntata di domenica 27 febbraio

Una nuova puntata di Amici andrà in onda oggi, domenica 27 febbraio, alle 14.00 su Canale 5. Il talent, condotto da Maria De Filippi, sta per arrivare alla fase serale, per questo le puntate della domenica pomeriggio sono quasi alla fine. Ma andiamo a scoprire cosa succederà proprio oggi a partire dalle 14.

Come oramai succede da qualche settimana a questa parte, chi arriva primo in una delle classifiche stilate dagli artisti più famosi può provare ad accedere al serale. Vedremo quindi ospiti i ragazzi de Il Volo, i quali, dopo aver ascoltato tutti i cantanti non ancora ammessi al serale, decideranno di mettere al primo posto Aisha. Stessa sorte, ma con modalità diverse, toccherà al cantante Albe, e ai ballerini Serena e John Erik.

Amici: il 27 febbraio ospiti i ragazzi de IL VOLO

In seguito, tramite una classifica generale, scopriremo che i cantanti Luigi ed LDA occupano la prima posizione, per questo potrebbero andare al serale, ma il loro professore di riferimento, Rudy Zerbi, per il momento negherà loro questa opportunità, perché si aspetta dai propri allievi qualcosa in più.

Ricapitolando, gli allievi che hanno avuto accesso al serale sono i ballerini Dario, Michele, Carola, Serena e John Erik; i cantanti invece sono per il momento Alex, Sissi, Albe ed Aisha. Quali saranno gli altri allievi che riusciranno ad accedere al serale? Lo sapremo nelle prossime puntate. Amici per il momento ci aspetta oggi pomeriggio alle 14.00.