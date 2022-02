Amici: anticipazioni puntata di domenica 6 febbraio 2022

Amici 21: cosa succede nella puntata di domenica 6 febbraio

Dopo la pausa della scorsa settimana (dovuta all’emergenza sanitaria), domenica pomeriggio ritorna l’appuntamento con Amici. Il talent, condotto come sempre da Maria De Filippi, ci aspetta dunque nel pomeriggio di domenica 6 febbraio. La registrazione è stata già effettuata, per questo siamo in grado di raccontarvi cosa succederà.

Iniziamo dal canto: sarà ospite l’attore Carlo Verdone, il quale stilerà una classifica sulla base dell’interpretazione di alcune cover. L’attenzione si sposterà poi ad una sfida interna tra Alex e Calma, giudicata dall’attrice Vanessa Incontrada (la quale presenterà anche la nuova fiction di cui è protagonista, ovvero Fosca Innocenti, al via da venerdì 11 febbraio in prima serata su Canale 5). Vanessa farà vincere Alex. Anche per il ballo ci sarà una classifica, giudicata da Anbeta Toromani.

Amici: il 6 febbraio ospiti Carlo Verdone e Vanessa incontrada

Seguendo la scia del ballo, possiamo segnalarvi che ci sarà sia un nuovo ingresso e sia una eliminazione: entrerà nella scuola un ballerino di nome Leonardo e purtroppo lascerà la classe di Amici Cosmary; quest’ultima perderà la sfida giudicata da Garrison e di conseguenza lascerà il proprio posto al suo sfidante, voluto dalla professoressa Veronica Peparini.

Saranno inoltre presenti le emittenti radiofoniche. Questo e molto altro andrà in onda domani, domenica 6 febbraio, alle 14.00 su Canale 5.