Beautiful, anticipazioni 8 febbraio: “Non sei pazzo”, parola di Hope

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 8 febbraio 2022

Liam (Scott Clifton) dichiara a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che quanto successo tra loro è stato il frutto di un sentimento e non una ripicca verso Hope (Annika Noelle).

Liam è ancora deciso a dire tutto alla moglie, ma Steffy è contraria, certa che ciò porrebbe fine alle loro attuali relazioni.

Thomas (Matthew Atkinson) si vergogna per aver baciato un manichino e si chiede come possa tornare alla normalità. Hope gli assicura che non è pazzo: le sue allucinazioni hanno una spiegazione medica ed ora starà meglio.