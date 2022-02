Anticipazioni puntate americane Beautiful: Deacon ancora innamorato della Logan!

La nuova crisi coniugale tra Ridge e Brooke Forrester, nelle prossime puntate americane di Beautiful, alimenterà in Deacon Sharpe la speranza di avere un’occasione per riconquistare la Logan. L’ex barista di Las Vegas non ha mai dimenticato la passione che travolse lui e quella che allora era sua suocera: sta di fatto che molti suoi comportamenti hanno lasciato pensare che fosse lei il vero obiettivo del suo ritorno a Los Angeles, più che l’inseguire una nuova chance di un rapporto vero con la figlia Hope Spencer.

Questo genere di accuse gli sono state mosse più volte da Sheila Carter, infastidita dal fatto che l’uomo abbia sempre rifiutato le sue avance nonostante sia stata l’unica ad aiutarlo, dapprima ospitandolo nella sua stanza d’albergo e poi facendo propria la causa di Deacon nel costruire un nuovo rapporto con Hope (obiettivo comune visto che anche Sheila stava cercando di fare lo stesso col figlio biologico Finn).

Beautiful, anticipazioni americane: la tentazione di Brooke

La Carter, tuttavia, ha presto intuito che Deacon mirasse anche a qualcun altro, ovvero Brooke. Infatti, nel momento in cui la Logan gli ha dato libero accesso alla sua proprietà così da poter far visita ad Hope e ai bambini, Deacon ha trovato sempre qualche scusa per deviare alla porta di Brooke, che fosse per un saluto, per ringraziarla o per ricordarle quanto fosse forte la loro passionalità fisica, dicendosi certo che Brooke non abbia più provato la stessa cosa con un altro uomo.

La questione, come saprete, è sfuggita poi di mano a Brooke quando, bevendo inconsapevolmente dell’alcol (grazie a Sheila), si è ritrovata a cedere alla tentazione ubriacandosi la notte dell’ultimo dell’anno. Il motivo? L’assenza di Ridge, bloccato fuori città dal maltempo. Lo stilista aveva insistito per essere accompagnato dalla moglie ad un gala aristocratico (un’occasione di lavoro dato che molti abiti della serata erano stati realizzati da lui).

Beautiful, trame americane: Brooke, il bacio di Deacon e la furia di Ridge

Per Ridge era l’occasione di sfoggiare la moglie, ma Brooke aveva preferito un’informale serata con Hope, Liam e i bambini, con la promessa di essere raggiunta da Ridge in tempo per la mezzanotte. Così non è successo e la delusione ha alimentato la tentazione di Brooke, già accesa dallo champagne che Sheila aveva sostituito al posto di quello analcolico ordinato dalla rivale.

Deacon, presente alla serata, ha tiepidamente esortato Brooke a non bere ma poi si è lasciato coinvolgere pure lui, sebbene alcolista a sua volta. Il bacio che ne è seguito, e la presenza di Deacon nel letto di Ridge e Brooke fino al mattino, è infine arrivata all’orecchio di Ridge. La decisione dell’uomo di rompere è però arrivata quando, durante la scazzottata che ne è seguita, lo stilista non ha apprezzato l’interferenza della moglie. Per Ridge l’aver difeso Deacon è stata una vera e propria decisione da parte di Brooke, che lui non può tollerare. Insomma, dopo Bill, Ridge non accetta che la consorte condivida del tenero con un secondo uomo che lui disprezza.

Beautiful, news americane: Brooke non si arrenderà

Ridge ha trovato così rifugio a casa di Steffy, da tempo regredita ad “adolescente in missione” pur di riunire i genitori. Un desiderio tanto repentino quanto ossessivo e condiviso col fratello Thomas. I due sembrano essere riusciti a far accarezzare l’idea di un “ricongiungimento” della loro famiglia a Taylor Hayes: la psichiatra, dapprima titubante sebbene ancora innamorata dell’ex marito, ha infine ceduto alla tentazione di provarci di nuovo. I baci che ne sono seguiti tra lei e Ridge sembrano dargliela vinta.

Ridge ha successivamente informato Brooke dell’accaduto (spiegando di non vedere più futuro per loro) e, per il momento, si stabilirà nella dependance della figlia, ciò in attesa di fare chiarezza. Le anticipazioni, tuttavia, segnalano che Brooke non si arrenderà, desiderosa di riconquistare la fiducia dell’uomo ora che ha la certezza che i figliastri e Taylor le stiano remando contro.

A darle manforte ci penserà Hope. La ragazza infatti, sentendosi in colpa per il ruolo giocato nella crisi tra madre e patrigno, chiederà a Deacon di fare un gesto disinteressato. L’uomo farà poi una visita a Ridge: proverà a convincerlo a perdonare Brooke? Fatto sta che, successivamente, Deacon farà una nuova dichiarazione alla Logan, affinché la donna si apra alla possibilità di un futuro insieme.

Gli spoiler non chiariscono se Deacon farà breccia nel cuore della Logan, ma lasciano sottintendere che Ridge e Brooke saranno tutt’altro che veloci nello spezzare il loro legame: marito e moglie, infatti, si dichiareranno ancora il loro amore e i reciproci rammarichi sull’attuale stato di cose.