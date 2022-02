Anticipazioni americane Beautiful: Taylor apprende tutto su Brooke, resterà spiazzata e…

Parlando delle puntate americane di Beautiful, vi avevamo lasciati con Steffy Forrester Finnegan intenta a trovare le prove sul tradimento di Brooke Forrester ai danni di papà Ridge: come vi avevamo riportato, la ragazza e Thomas incaricheranno Charlie Webber di recuperare i filmati del sistema di sicurezza di casa della matrigna, scoprendo effettivamente che, la sera dell’ultimo dell’anno, Deacon Sharpe è entrato dalla porta… salvo uscirne solo la mattina dopo!

Per volontà della Logan, Ridge non ha rivelato ai figli della recente ricaduta della moglie nell’alcol proprio l’ultima notte dell’anno, ma che qualcosa non vada nella donna è ormai evidente a tutti. I due fratelli, dunque, riterranno di averne trovato il motivo: Brooke ha tradito il padre con l’odiato Deacon.

Beautiful, anticipazioni americane: Steffy tifa per Taylor e Ridge

Per Steffy non è solo un nuovo esempio della disonestà della matrigna nei confronti di Ridge, ma anche l’occasione di aprire gli occhi al genitore e riportarlo da mamma Taylor. La psichiatra, infatti, non riesce ancora a lasciarsi del tutto alle spalle quella vita felice che la sua “apparente morte” ha bruscamente interrotto molti anni fa.

Pur avendo espresso alla figlia il desiderio di non voler trascorrere la seconda metà della propria esistenza nei rimpianti e nella nostalgia, proprio l’insistenza di Steffy a non lasciar andare quel passato continua insomma a tenere viva la fiamma per l’ex marito ormai perso.

Trame americane Beautiful: Taylor prende malissimo la verità su Brooke e Deacon

Steffy e Thomas, dunque, riveleranno la sconvolgente verità a Taylor, che sarà allibita di fronte all’incoscienza di Brooke: non solo avrebbe tradito un uomo così speciale, ma lo avrebbe fatto anche a casa, con l’alta probabilità di essere scoperta!

La psichiatra riterrà Brooke ancora una volta in preda al suo solito modus operandi di sabotare le proprie relazioni e di ferire Ridge, ma, ad infiammare la Hayes, sarà soprattutto il venire a sapere che la Logan ha cercato di fare in modo che Douglas, unico testimone del tradimento, mantenesse il suo “sporco segreto”. Taylor prenderà malissimo il fatto che il nipote sia stato manovrato da Brooke e riterrà giusto informare Ridge della faccenda.

Beautiful, spoiler USA: Ridge non crede a Taylor

Tuttavia, Taylor crederà che lo stilista debba scoprire la verità con tatto (visto quanto lo ferirà) e penserà che Steffy non sia in grado di farlo, dato il rinnovato ed improvviso astio per la matrigna; per questo motivo deciderà di informarlo lei stessa e, purtroppo, si troverà bersaglio dell’incredulità di Ridge. L’uomo, infatti, non vorrà accettare che Brooke possa averlo tradito con Deacon e se la prenderà con Taylor, che farà fatica a convincerlo. Krista Allen, nuova interprete di Taylor, anticipa:

Sarà un momento teso, alzeranno la voce e Taylor cercherà di dirgli che ambasciatore non porta pena, ma in fondo tutti ce la prendiamo con chi porta cattive notizie.

Cosa accadrà poi? Se Ridge avrà uno scontro con Deacon, Steffy avrà il suo faccia a faccia con Brooke! Stay tuned…