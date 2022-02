Beautiful: non solo soap per Sean Kanan, gli impegni dell’attore che interpreta Deacon Sharpe

Beautiful: Sean Kanan tra soap, produzione, cinema e libri

Come già sappiamo, i telespettatori italiani in futuro rivedranno Sean Kanan nella soap opera Beautiful, nella quale ha ripreso già da qualche tempo ad interpretare il personaggio di Deacon Sharpe, padre di Hope Logan (Annika Noelle) e storico ex amante di Brooke (Katherine Kelly Lang). La sua presenza, com’è già noto grazie alle anticipazioni americane, sarà motivo di crisi per la Logan e il suo già precario matrimonio con Ridge Forrester (Thorsten Kaye), dato che stavolta Deacon si alleerà anche con Sheila Carter (Kimberlin Brown).

Tuttavia, l’impegno con Beautiful non sarà l’unico che vedrà protagonista Sean Kanan (che, come ricorderete, in passato ha partecipato anche a una delle tante edizioni italiane di Ballando con le Stelle). L’attore fa infatti parte del cast del film Killing Field, una pellicola che vede alla regia James Cullen e dove Kanan reciterà insieme a Bruce Willis, Chad Michael Murray, Swen Temmel, Michael Sirow e Kate Katzman.

Prosegue inoltre la promozione di Way Of The Cobra, il libro scritto da Kanan e con il quale, come il titolo stesso suggerisce, l’attore vuole aiutare le persone a trovare e “disagiare” le loro bestie interiori.

Altri impegni al cinema caratterizzeranno il futuro dell’attore, che inoltre – insieme alla moglie Michele Kanan – sta producendo Studio City, una digital soap che è andata molto bene agli ultimi Emmy (e della quale Sean è protagonista assieme a tanti altri volti noti delle soap opera americane).