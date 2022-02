BRENNERO: cast, trama, prime anticipazioni sulla fiction di Rai 1. Quando inizia

Anticipazioni serie tv BRENNERO, con Matteo Martari ed Elena Radonicich

Dai produttori di Rocco Schiavone e Skam Italia nasce la fiction Brennero, un nuovo adrenalinico poliziesco con protagonista Matteo Martari, le cui riprese sono in corso proprio in questi giorni nella città di Bolzano. L’attore è reduce dal successo del period drama anni Sessanta Cuori, di cui sarà prodotta una seconda stagione.

Leggi anche: Un Posto al Sole e Fosca Innocenti: Tv Soap intervista Desirée Noferini

La narrazione della serie tv segue le intricate indagini di Bruno (Martari) ed Eva (Elena Radonicich), un poliziotto meridionale e una PM di lingua tedesca, i quali sono alla prese con una spietata caccia a un pericoloso serial killer. Bruno, che dal sud Italia si è trasferito a Bolzano, da anni vive tormentato da sensi di colpa a causa di un gravissimo incidente che gli è costato una gamba ma soprattutto un grande amico.

Fiction BRENNERO, prime notizie sulla trama

Eva invece, nonostante la sua giovane età, vanta una brillante carriera di magistrato e un matrimonio felice con un marito amorevole, anche se da tutta la vita convive con un grande senso di inettitudine che la porta a rimanere perennemente all’ombra del suo imponente padre, un ex procuratore capo.

Secondo i produttori, la serie nasce “dall’esigenza di raccontare la peculiare realtà della città di Bolzano, in cui convivono la popolazione di lingua tedesca e quella di lingua italiana, le quali, dopo un passato difficile in cui non è stato facile instaurare un dialogo, hanno saputo appianare le divergenze, accettandosi e capendosi“.

Insomma, Brennero si annuncia come un crime oscuro, avvincente e ricco di atmosfere tensive e intrise di suspense, elementi che lo rendono perfetto per chi ama il genere giallo/thriller. La messa in onda è prevista su Rai 1 nella prossima stagione televisiva.