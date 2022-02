Doc nelle tue mani seconda stagione, trama quinta puntata

Il 17 febbraio 2022 su Rai 1 vedremo la quinta serata della seconda stagione di Doc nelle tue mani. Ecco anticipazioni e trama della nuova puntata, composta dagli episodi intitolati Streghe e Padri:

Episodio 9, dal titolo “Streghe”

Andrea Fanti intende curare una madre carcerata, che è stata accusata di tentato omicidio nei confronti della figlia. L’uomo ha molti problemi perché tutto l’ospedale gli va contro, mentre tra l’altro prosegue l’inchiesta su di lui. Intanto, Andrea e Agnese si ritrovano inaspettatamente vicini…

Damiano ha fatto delle scoperte compromettenti su Andrea e sulla sua squadra di medici. Ora il nuovo dottore deve decidere con chi stare!

Gabriel sembrerebbe davvero pronto alla partenza, ma ha ancora qualcosa che lo tormenta…

Episodio 10: “Padri”

Lo staff dell’ospedale si occupa di un paziente che mai avrebbe voluto vedere ricoverato. Intanto Andrea e la figlia Carolina sono sempre più lontani e lui deve fare i conti con se stesso: è il momento di arrendersi oppure no?

Riccardo si ritaglia finalmente un po’ di tempo per uscire con Alba e fare insieme a lei una gita fuori porta, ma le cose non vanno come lui aveva previsto…

Damiano torna a Roma perché il padre si trova in una brutta situazione. Caruso gli offrirà una mano ma gli chiederà anche una contropartita…