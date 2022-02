Anticipazioni fiction Fosca Innocenti, trama secondo episodio del 18 febbraio (“La notte degli imbrogli”)

Su Canale 5, venerdì 18 febbraio prosegue la fiction Fosca Innocenti, con Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Ecco anticipazioni e trama della seconda puntata della serie tv, intitolata La notte degli imbrogli:

Il delitto trattato in questa puntata colpisce Fosca Innocenti da vicino: muore Asia Borghi, un’ex compagna di scuola che la nostra protagonista aveva allontanato per vecchi dissapori. Asia aveva tentato una carriera milanese da attrice e in seguito era tornata in Toscana per insegnare recitazione in un liceo.

Grazie al suo eccezionale olfatto, Fosca riesce ricostruisce la dinamica del delitto ma ora bisogna trovare il colpevole: le indagini si concentrano sul mondo della scuola, allargandosi però anche a un gruppo di nomadi e all’ex amante della defunta.

Inoltre, il trasferimento di Cosimo a New York è ormai vicino e ciò rende Fosca sempre meno tranquilla…