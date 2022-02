Fosca Innocenti anticipazioni: Simon Grechi sarà Marcello Ognis. Nuovo amore per Fosca?

L’attore Simon Grechi arriva nella fiction Fosca Innocenti

Dopo gli ascolti soddisfacenti delle prime due puntate, stasera (25 febbraio) su Canale 5 torna Fosca Innocenti con una terza puntata ricca di colpi di scena e una grande e importante novità che riguarderà da vicino proprio la protagonista, interpretata da Vanessa Incontrada. Ormai è chiaro, Fosca è segretamente innamorata di Cosimo (Francesco Arca), ma qualcuno potrebbe arrivare e stravolgerle la vita! Ecco le anticipazioni dell’episodio intitolato Il canto del cigno.

Fosca e la sua squadra al femminile indagano sull’intricato caso che riguarda la morta di Jutta Fisher, una famosa cantante lirica, il cui corpo viene trovato senza vita in quello che tutti chiamano il bosco del diavolo. L’artista si trovava ad Arezzo perché avrebbe dovuto esibirsi nell’agriturismo gestito da Francesco Rossi e dalla moglie Oriana; Fosca dovrà scoprire perché alle prime luci dell’alba la donna si sia addentrata da sola nel bosco senza dire niente nemmeno al compagno e manager Alberto Morucci. Cosa o chi si nasconde dietro la sua misteriosa morte?

Anticipazioni fiction Fosca Innocenti: un nuovo amore per Fosca?

Oltre al nuovo caso, per Fosca è in arrivo uno scossone molto forte sul piano sentimentale. Durante le indagini fa la conoscenza di Marcello Ognis, un affascinante critico musicale che conosceva piuttosto bene la defunta. Il suo aiuto diventa fondamentale per la risoluzione del caso e proprio la sua vicinanza colpirà molto il vice questore Innocenti, al punto che si renderà conto che dopo molto tempo si sente affascinata da un uomo che non sia Cosimo.

A proposito di Cosimo: la sua partenza per New York è ormai imminente… ma come reagirà l’uomo quando vedrà la sua Foschina accanto alla new entry? E, soprattutto, che ne sarà di lui nell’ultima puntata in onda la prossima settimana? Fosca impedirà la sua partenza o volterà pagina con Marcello? Appuntamento dunque a questa sera su Canale 5 con la penultima e imperdibile puntata di Fosca Innocenti, che vedrà la partecipazione dell’attore Simon Grechi (visto qualche tempo fa anche in Un posto al sole) nel ruolo di Marcello Ognis.