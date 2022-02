Fosca innocenti cast: personaggi e interpreti della fiction di Canale 5

Fiction Fosca Innocenti: tutti i personaggi della nuova serie tv con Vanessa Incontrada

A vedere il cast di Fosca Innocenti, la nuova miniserie in onda da oggi (venerdì 11 febbraio), in prima serata su Canale 5, c’è da dire che le premesse per un successo ci sono tutte. Ciò a partire dalla sua protagonista Vanessa Incontrada, da anni volto punta della serialità italiana, e da tutti gli altri interpreti – Francesco Arca, Giorgia Trasselli, Desirée Noferini, Cecilia Dazzi e Irene Ferri – che da anni il pubblico segue in tante fiction di successo. Nel corso delle puntate arriveranno anche alcune guest star come Luca Capuano e Antonella Fattori. Ma conosciamo insieme tutti i personaggi della nuova fiction Mediaset in partenza questa sera.

Fosca (Vanessa Incontrada) è il vice questore di Arezzo, a capo di una squadra investigativa quasi tutta al femminile. Il suo punto forte è l’olfatto, con il quale percepisce odori che diventano indizi chiave per la risoluzione delle sue indagini. Vive immersa nella campagna aretina in una caratteristica cascina familiare, insieme a Bice, l’anziana e saggia tata che si occupa di lei proprio come se fosse sua madre. Ama rilassarsi facendo lunghe cavalcate con Sansone, il suo meraviglioso cavallo bianco. Fin dai tempi della scuola, il suo punto debole è Cosimo (Francesco Arca), il suo migliore amico di cui è segretamente innamorata. Ma le circostanze la costringeranno a fare una scelta molto importante che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Cosimo (Francesco Arca) è un uomo affascinante, piacevole ma soprattutto è un grande seduttore. Sa di piacere molto alle donne e non lo nasconde. Gestisce l’enoteca del paese che si trova vicino al commissariato e vive in un piccolo loft, collegato al suo locale. Conosce Fosca fin dai tempi del liceo ma ignora che la donna sia segretamente innamorata di lui…

La tata Bice è interpretata da Giorgia Trasselli, nota al pubblico per avere interpretato la cameriera di Sandra e Raimondo nella sitcom Casa Vianello. L’anziana donna ha un temperamento energico e frizzante, un vero e proprio uragano di energie; da sempre si occupa di Fosca che ama come se fosse sua figlia, ma anche della gestione della casa, dell’orto e degli animali. Bice è anche un’ottima cuoca, ama preparare tante pietanze della tradizione toscana, soprattutto la ribollita che piace tanto alla sua cara “bambina”.

Fosca Innocenti: protagonisti e altri interpreti

L’ispettrice Giulia De Falco (Desirée Noferini, che stiamo vedendo anche a Un posto al sole) è una donna coraggiosa, impulsiva e ribelle. Ha due grandi passioni: il suo lavoro e le donne. Giulia è omosessuale e vive tutto alla luce del sole. Il suo motto è: vivi e lascia vivere. È una forza della natura nell’investigare in incognito, agisce rapidamente e con coraggio, senza mai preoccuparsi del pericolo. Ma la sua impulsività a volte può trasformarsi in incoscienza rischiando di mettersi nei guai. Proprio per questo, Fosca, pur stimandola molto per l’impegno che mette nel lavoro, quando esagera non può fare a meno di rimproverarla.

L’ispettrice Rosa Lulli (Cecilia Dazzi) è una bravissima poliziotta esperta nella conoscenza del territorio, rete di informatori compresa. Nel privato, Rosa è sposata con un uomo praticamente assente e da cui ha avuto due figli maschi. Ama cucinare e spesso porta in ufficio i suoi buonissimi manicaretti. Con Fosca ha un bellissimo rapporto di amicizia e spesso le due si supportano a vicenda con consigli e confidenze.

La PM Giuliana Perego (Irene Ferri) ha la capacità di prevedere le mosse dei sospettati. Da sempre è socia del Circolo del Golf dove convoca molto spesso anche Fosca per parlare di lavoro. Al contrario della protagonista, Giuliana è molto attenta alle “convenzioni istituzionali” e della Innocenti, pur stimandola molto, non approva il fatto che sia troppo audace nelle conclusioni investigative.

La giovane Susy (Maria Malandrucco) è una ragazza molto singolare dal look stravagante, che lavora come barista nell’enoteca di Cosimo; da tempo ha una cotta per lui e non lo nasconde, ma – purtroppo per lei – Cosimo la vede solo come una sorellina minore e un po’ pazzerella.

Il giovane Pino Ricci (Francesco Leone) è l’unico agente uomo della squadra di Fosca. Nel suo cuore ci sono due grandi amori: la Sicilia (che è la sua terra) e la gelosissima fidanzata Penelope, che però nessuno ha mai visto. Dal carattere solare e simpatico, e nonostante il suo lavoro si svolga quasi sempre dietro alla scrivania, Pino a poco a poco dimostrerà a Fosca e a tutte le sue colleghe di possedere un buon talento e di essere un bravo poliziotto anche fuori dall’ufficio.

Il dottor Fontana (Claudio Bigagli), grazie alla sua lunga esperienza di medico legale, riesce a fornire a Fosca analisi lucide e chiare in poco tempo. Con il suo carattere gioviale e allegro riesce a far sorridere Fosca anche nelle situazioni più difficili. Il dottor Fontana è anche il nonno premuroso di un bambino dolcissimo che, tra un’autopsia e l’altra, occupa allegramente i suoi pensieri.