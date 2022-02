Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 11 febbraio: Veronica chiede a Gloria un incontro segreto ma…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di venerdì 11 febbraio 2022

Arriva il giorno della deposizione in questura da parte di Flora (Lucrezia Massari): questo potrebbe aiutare notevolmente Adelaide (Vanessa Gravina) sul caso di Achille Ravasi.

Salvo (Emanuel Caserio) fa una proposta di compravendita al padre di Gabriella (Ilaria Rossi) e la richiesta viene accettata.

Anna (Giulia Vecchio) si sente in colpa per non aver detto a Salvatore che Irene non è figlia di Quinto.

Veronica (Valentina Bartolo) vuole prendersi la responsabilità della lettera minatoria pur di proteggere Gemma (Gaia Bavaro). La vedova Zanatta chiede a Gloria (Lara Komar) un incontro segreto per poterle parlare. Ezio (Massimo Poggio) scopre l’imbroglio e all’appuntamento si presenta lui.