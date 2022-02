Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 15 febbraio: Veronica annulla le nozze!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di martedì 15 febbraio 2022

Gemma (Gaia Bavaro) vuole confessare la verità ad Ezio (Massimo Poggio) ed assumersi le colpe della lettera minatoria, ma Veronica (Valentina Bartolo) le chiede di non farlo.

Umberto (Roberto Farnesi) suggerisce a Flora (Lucrezia Massari) di accettare un invito a pranzo da parte di Dante (Luca Bastianello) per carpirgli informazioni utili, ma pare che il piano di Guarnieri non vada come previsto.

Sandro (Luca Capuano) vuole scrivere la canzone del musicarello e prende accordi con Orlando Brivio (Sebastiano Gavasso) con la speranza di poter riconquistare Tina (Neva Leoni).

Veronica annulla la data delle nozze ed Ezio apprezza il gesto, sebbene abbia bisogno di più tempo per tornare a fidarsi della Zanatta.