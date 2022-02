Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 23 febbraio: Adelaide torna ed è pronta per il magistrato

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di mercoledì 23 febbraio 2022

Adelaide (Vanessa Gravina) finalmente ritorna a Milano e Umberto (Umberto Farnesi) chiede a Flora (Lucrezia Massari) di dimenticare la notte d’amore trascorsa.

Maria (Chiara Russo) riceve un telegramma da Rocco (Giancarlo Commare) e ne è felicissima, ma Agnese (Antonella Attili) non si fida del nipote.

Irene (Francesca del Fa) scopre la verità su Rocco e ora non sa se dirlo a Maria.

Gemma (Gaia Bavaro) si ingelosisce quando sente Marco (Moisè Curia) fare un complimento a Stefania (Grace Ambrose) per l’articolo scritto sulla Legge delle Donne. L’articolo in questione, intanto, dona uno spunto a Vittorio (Alessandro Tersigni) per la nuova copertina del Paradiso market.

Tina (Neva Leoni) e Sandro (Luca Capuano) sembrano essere sulla via della riconciliazione.

Adelaide è pronta per presentarsi davanti al magistrato…