Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Dante, il suo interesse per Beatrice Conti è solo per affari?

Con il ritorno di Dante (Luca Bastianello) a Il paradiso delle signore è iniziata una nuova linea narrativa di tipo sentimentale: una “simpatia”, chiamiamola così, la cui autenticità non è al momento del tutto valutabile. All’apparenza, infatti, l’uomo d’affari sta usando Beatrice (Caterina Bertone) come un ingranaggio della sua vendetta, ma tutti si chiedono se alla fine Romagnoli non possa davvero innamorarsi della signora Conti.

Nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1, Dante e Beatrice si avvicineranno ulteriormente e questo – come è facile immaginare – infastidirà non poco Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), che del suo nemico si fida assai poco. È un avvicinamento che sta avvenendo per un subdolo calcolo oppure ci saranno sorprese strada facendo?

Il paradiso delle signore 6, spoiler: metamorfosi per Dante?

Abbiamo ormai meno di tre mesi per scoprirlo, ma c’è da dire che – nelle ultime puntate andate in onda – la stessa cugina di Dante, Fiorenza Gramini (Greta Oldoni), si è meravigliata della considerazione che il parente pare nutrire per Beatrice. Lui si è subito giustificato mostrando tutto il suo proverbiale cinismo, ma avrà detto la verità?

Per il momento non avremo una risposta a tale domanda e il crudele piano di Dante per riappropriarsi del Paradiso procederà spedito, ma vi ricordiamo che l’attore Luca Bastianello in una recente intervista a Telepiù ha segnalato che al suo personaggio “accadrà qualcosa di sorprendente in campo sentimentale”, in grado di trasformarlo.

In generale non è la prima volta che i ruoli apparsi nel Paradiso subiscono un cammino di crescita, sarà così anche per Romagnoli? Di certo c’è che, quando saremo nell’ultima fase della stagione, qualcosa di drammatico potrebbe accadere…