Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Ezio e Gloria, il travaglio “galeotto”

La foto con cui apriamo questo post si riferisce alla puntata de Il paradiso delle signore 6 che Rai 1 manderà in onda nel pomeriggio di mercoledì 16 febbraio: lo sguardo d’intesa tra Gloria Moreau (Lara Komar) ed Ezio Colombo (Massimo Poggio) farà sicuramente impazzire i tanti fan della coppia, ma… quanto durerà?

Già sappiamo che un’emergenza è destinata nell’immediato ad avvicinare i due personaggi: quando Gloria dovrà a sorpresa occuparsi di una donna in travaglio, Ezio la aiuterà affinché vada tutto bene e di conseguenza l’improvvisa nascita del bambino creerà “della magia” tra gli amatissimi ex coniugi della fiction daily.

Il paradiso delle signore 6 spoiler: Gemma dice la verità

Tutto questo avviene in un momento in cui Ezio è in rotta con Veronica (Valentina Bartolo) dopo che quest’ultima ha confessato di essere stata lei a inviare la famosa lettera minatoria a Gloria. Tale confessione, come sappiamo bene, non corrisponde peraltro a verità e infatti, alla fine, Gemma (Gaia Bavaro) prenderà la decisione di dire al patrigno come stanno le cose per davvero: è stata lei a mandare la lettera e la madre si è presa la colpa solo perché voleva proteggerla!

Questa rivelazione farà tornare in casa Colombo un clima più sereno ed Ezio finirà per rivelare anche a Gloria il colpo di testa della giovane Zanatta. Tutto a posto, dunque? C’è da dire che le anticipazioni del Paradiso iniziano ad evidenziare alcuni sospetti di Stefania (Grace Ambrose) in merito al comportamento della sorellastra: si avvicina dunque il momento in cui anche lei scoprirà tutto? E con quali conseguenze?