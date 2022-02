Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Ferdinando di Torrebruna corteggiatore “leale”

Si è visto ancora poco, ma nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore 6 il ruolo di Ferdinando di Torrebruna inizierà ad avere più spazio nelle dinamiche della fiction daily di Rai 1. Si tratta di un personaggio che avrà a che fare con alcune trame affaristiche ma, soprattutto, è già noto che il nuovo arrivato sarà molto attratto da Ludovica Brancia di Montalto.

A questo proposito l’attore Fabio Fulco, interprete di Ferdinando, ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Telepiù nella quale ha praticamente dichiarato che il suo alter ego sarà tutto sommato un “competitor” piuttosto leale nei confronti di Marcello Barbieri (Pietro Masotti):

Benché corteggerà Ludovica, non cercherà mai di fare le scarpe al fidanzato di lei, Marcello…

Il paradiso delle signore 6 spoiler: Flavia “usa” Ferdinando per liberarsi di Marcello?

Detto questo, è abbastanza chiaro che la presenza di Ferdinando in città farà molto piacere a Flavia Brancia (Magdalena Grochowska), madre di Ludovica, la quale non vorrebbe altro che far “scoppiare” la coppia formata dalla figlia e dall’odiato barista. Ci riuscirà?

In attesa di capire il seguito della storia, vi segnaliamo che Giulia Arena, che presta il suo volto a Ludovica, ha terminato le sue riprese per quanto riguarda l’attuale stagione (così come un po’ tutti gli interpreti della serie); è comunque già chiaro che l’attrice ci sarà anche nel Paradiso 7!