Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: una dura verità per Maria Puglisi

Sono diverse le “verità taciute” che contraddistinguono questa stagione de Il paradiso delle signore, ma presto si inizieranno a scoprire una dopo l’altra. La prima che verrà svelata è quella che riguarda Rocco Amato (Giancarlo Commare), che sembra proprio aver perso la testa per un’altra ragazza…

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 21 febbraio: Gemma ha confessato tutto. E ora?

Come già sappiamo, Agnese (Antonella Attili) durante la sua trasferta romana ha scoperto la verità sul nipote e nelle prossime puntate ne parlerà a Tina (Neva leoni) e Salvatore (Emanuel Caserio), chiedendo loro un consiglio su come comportarsi con Maria (Chiara Russo). Di lì a poco, anche Irene (Francesca Del Fa) apprenderà casualmente tutto e non saprà come comportarsi con la sua coinquilina.

Il paradiso delle signore 6, spoiler: Maria inconsolabile, vorrà andare a Roma

Una volta che tutte le Veneri conosceranno la situazione, Irene, Dora (Mariavittoria Cozzella) e Stefania (Grace Ambrose) si ritroveranno anche loro alle prese con un grande dubbio: dire tutto a Maria oppure no? Agnese ordinerà loro di stare zitte, ma il segreto ormai è sul punto di venire alla luce.

Occhio dunque alle prossime puntate del Paradiso, perché Maria scoprirà nel modo peggiore come stanno le cose e a quel punto – infuriata – se la prenderà con tutte le persone che non hanno avuto il coraggio di “svegliarla” dal suo mondo di sogni: le amiche-colleghe del grande magazzino ma anche la stessa signora Agnese.

Da quel momento inizierà un periodo davvero triste per l’inconsolabile Maria, che proverà a buttare su carta il suo dolore scrivendo una lettera a Rocco; poi, però, la nostra protagonista deciderà di reagire e vorrà partire lei stessa per Roma, alla ricerca di un confronto con l’uomo che l’ha tradita. Come andrà a finire?