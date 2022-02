Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: la sconvolgente scoperta di Stefania Colombo

Ci siamo. È da tanti mesi che sono in giro le ipotesi più disparate su come Stefania (Grace Ambrose) avrebbe scoperto che Gloria (Lara Komar) è sua madre e ora il momento è quasi arrivato: nelle puntate della prima metà di marzo de Il paradiso delle signore, la giovane Colombo saprà finalmente la verità. E, per forza di cose, dovrà essere proprio la Moreau a dirle tutto.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 28 febbraio: Umberto cede al ricatto di Dante!

Come avrete già notato nelle ultime settimane, attualmente il segreto di Gloria ed Ezio (Massimo Poggio) è sempre più a rischio, soprattutto dopo che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) ha avuto l’infelice idea di spedire alla capocommessa la famosa lettera minatoria che tanti problemi ha prodotto in famiglia. Ma il peggio deve ancora arrivare…

Spoiler Il paradiso delle signore 6: Stefania sconvolta, dove va a stare?

Tra una manciata di episodi, vedremo infatti Stefania che inizierà a essere sempre più sospettosa per via del rapporto un po’ troppo frequente tra suo padre e Gloria, fino ad arrivare a conclusioni sbagliate: eh sì, inizialmente la ragazza penserà che la “signorina Moreau” e suo padre abbiano un rapporto sentimentale!

Stefania a quel punto si concentrerà sempre più nell’osservare il suo papà e Gloria mentre sono da soli, cominciando anche a rivolgere domande sempre più pressanti sia allo stesso Ezio e sia a Gemma. Tutto questo farà dunque da apripista alla scoperta che noi tutti aspettiamo da tanto tempo: Stefania riuscirà a intercettare una lettera di Gloria e sarà quello il momento in cui quest’ultima non potrà più negare la verità, decidendosi a svelare a sua figlia la natura del legame che le unisce da sempre!

News Il paradiso delle signore 6: Gloria tenta di ricucire con Stefania ma…

Com’era facile da immaginare, Stefania dopo una rivelazione di tale portata cadrà in crisi e andrà a stare di nuovo da Irene (Francesca Del Fa) e Maria (Chiara Russo), alle quali però non dirà come stanno le cose. L’unico al momento con cui la ragazza si confiderà è Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia), mentre Gloria tenterà senza successo di avere un nuovo confronto con la consanguinea.

Insomma, stiamo per assistere a una brusca accelerazione di questa vicenda e Stefania, a un certo punto, penserà addirittura di fuggire. Ma lo farà davvero? Occhio ai prossimi episodi…