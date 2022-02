Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Rocco ha perso la testa per una “miss”

Come anticipato nei giorni scorsi, a Il paradiso delle signore 6 la trasferta romana di Agnese (Antonella Attili) ha prodotto dei risultati sorprendenti: la signora Amato ha scoperto che il nipote Rocco ha perso la testa per una “miss”, dimenticandosi in men che non si dica di essere fidanzato con Maria Puglisi (Chiara Russo). E ora che succede?

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 17 febbraio: Flora dice troppe cose a Dante…

Come avrete notato, la voce del “colpo di testa” di Rocco sta iniziando pian piano a spargersi, con Armando Ferraris (Pietro Genuardi) che ha già appreso il “fattaccio” nel corso di una telefonata con Agnese e si è confidato con il magazziniere Nino Zaccheo (Luca Grispini). Presto, però, sapranno tutto anche i cugini del ciclista…

Il paradiso delle signore 6 spoiler: Irene dirà tutto a Maria?

Eh sì: Agnese, non appena tornerà a Milano, parlerà della questione ai figli per capire cosa fare con Maria. Quest’ultima, completamente ignara di quanto accaduto, continuerà intanto a vivere nel suo mondo di sogni e a cucire fiduciosa il suo abito da sposa. La tranquillità della ragazza, peraltro, si rafforzerà dopo aver ricevuto un telegramma rassicurante da Rocco, anche se Agnese continuerà a nutrire dei forti dubbi sulla sincerità del parente.

Qualcuno riuscirà alla fine a essere coraggioso con Maria e a parlarle con sincerità? A tal proposito, occhio a Irene Cipriani (Francesca Del Fa): la commessa si troverà casualmente ad apprendere quanto combinato da Rocco e a quel punto dovrà decidere se sia il caso di dire tutto alla sua amica-coinquilina. Lo farà davvero?