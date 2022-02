Anticipazioni Il paradiso delle signore: Adelaide sembra fuori dall’incubo ma…

Sapevamo tutti da mesi che sarebbe successo e infatti a Il paradiso delle signore 6 Adelaide Di Sant’Erasmo – il personaggio a cui presta il volto l’attrice Vanessa Gravina – è attualmente assente dalla fiction, ciò per altri impegni di lavoro della sua interprete. Presto, però, la Contessa tornerà a Milano e ciò avrà luogo in un momento piuttosto difficile (per più di un motivo).

Vi ricordiamo che Adelaide è praticamente fuggita dalla città quando ha cominciato a sentire “puzza di guai” riguardo al caso della morte di Achille Ravasi, evitando anche di dare notizie di sè al cognato-amante Umberto (Roberto Farnesi). Senza di lei, il commendator Guarnieri sta comunque per vivere una notte di passione con Flora Gentile (Lucrezia Massari), che lo intriga sin da quando l’ha vista la prima volta.

Il paradiso delle signore 6 spoiler: Dante Romagnoli ricatta Umberto Guarnieri

Cosa succederà quando Adelaide rientrerà a casa? Quando questo accadrà (manca poco ormai), Umberto si metterà d’accordo con Flora affinché la notte trascorsa insieme resti un segreto. Presto, però, per lui arriveranno guai ben più gravi, vediamo perché.

Una volta a Milano, Adelaide sembrerà risolvere una volta per tutte la questione giudiziaria che la riguarda, uscendo nel migliore dei modi da un interrogatorio con le Autorità. Insomma, il “problema Ravasi” parrà finalmente archiviato, ma così non è: Dante Romagnoli (Luca Bastianello) si sarà nel frattempo procurato una prova dei coinvolgimento dei Guarnieri nella dipartita di Achille e a quel punto getterà la maschera ricattando Umberto!

Dunque prosegue il piano di Dante per arrivare pian piano a prendersi Il paradiso delle signore, il tutto con la collaborazione della cugina Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) che è assetata di vendetta nei confronti di Adelaide. Riusciranno i due ad arrivare fino in fondo?