Il paradiso delle signore 6 salta il 3 febbraio. Quando verrà recuperata la puntata?

Variazione programmazione Il paradiso delle signore 6: oggi, 3 febbraio, non ci sarà

Quello di oggi, 3 febbraio, sarà un giovedì senza Il paradiso delle signore 6. La fiction daily di Rai 1, come del resto era nelle previsioni, si accinge a fare pausa per un giorno a causa di un importante evento politico che il Tg1 seguirà nel pomeriggio.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 4 febbraio: Marco a casa Colombo, ma c’è tensione…

Come ultimo atto della non facile elezione del Presidente della Repubblica avvenuta la settimana scorsa, Sergio Mattarella (presidente riconfermato) terrà il suo giuramento di inizio mandato e la Rai – così come gli altri network – lo manderà in onda a partire dalle 15,05 e fino alle 18. Dunque, oggi il palinsesto pomeridiano di Rai 1 prevede un appuntamento “accorciato” con Oggi è un altro giorno alle 14, la diretta parlamentare alle 15,05 e infine un’edizione ridotta de La vita in diretta alle 18.

Il paradiso delle signore 6 questa settimana anche di sabato

Come sempre accade con Il paradiso (ma anche con Un posto al sole), le puntate saltate vengono recuperate il prima possibile per evitare sfasamenti e sarà così pure in questo caso.

Su Instagram, infatti, Roberto Farnesi (l’attore che presta il volto al personaggio di Umberto Guarnieri) ha comunicato tramite una story che l’episodio “perso” andrà in onda sabato 5 febbraio alle 14, subito dopo il Tg1. Nel momento in cui scriviamo questo post, la variazione non è ancora apparsa sul sito web ufficiale di Rai 1, ma ciò avverrà sicuramente entro breve tempo.

Quindi, riepilogando, le vicende del grande magazzino milanese torneranno venerdì 4 febbraio alle 15,55 (QUI la trama) e poi saranno con noi eccezionalmente anche sabato 5 alle 14.