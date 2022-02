Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Ezio e Veronica, salta il matrimonio?

Occhio a Il paradiso delle signore 6, perché nelle prossime puntate si svilupperà un equivoco che porterà a un gran pasticcio e a delle decisioni improvvise. Il tutto – come vi avevamo già accennato – sarà condito peraltro da un “primo riavvicinamento” che molti fan attendono con ansia…

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 7 febbraio: arriva Ferdinando!

Come avrete notato dagli episodi in onda in questi giorni, Veronica (Valentina Bartolo) ha appena realizzato che l’autrice della lettera minatoria a Gloria Moreau (Lara Komar) è Gemma (Gaia Bavaro), ma l’aspro confronto che presto ci sarà tra madre e figlia non basterà ad aggiustare le cose. La Zanatta junior, infatti, col passare dei giorni capirà sempre di più di aver commesso un errore dalle conseguenze potenzialmente devastanti e vorrà rimediare, ma – quando tenterà di farlo – la madre intenderà impedirglielo!

Il paradiso delle signore 6, spoiler: GEMMA vuole confessare tutto a EZIO

Nello specifico, Gemma riterrà che sia arrivato il momento di dire che è stata lei a inviare la missiva, ma Veronica – pur di proteggerla – si addosserà lei la colpa dell’accaduto! Ezio quindi è destinato in tempi brevi ad apprendere una falsa verità sull’autore della lettera e, quando saprà che è la sua futura moglie l’ideatrice del piano, reagirà malissimo!

Eh sì. Il signor Colombo prima andrà via di casa e poi farà sapere a Veronica che intende rimandare il matrimonio, cosa che lei accetterà a malincuore. In tutto questo, però, l’imprevisto è in agguato: una serie di circostanze farà sì che Gloria ed Ezio debbano soccorrere insieme una donna in travaglio e ciò li avvicinerà moltissimo! Ci potrebbe essere dunque il tanto agognato ritorno di fiamma tra i due?

Quel che è certo al momento è che Gemma – comprendendo come la situazione stia decisamente sfuggendo di mano a tutti, deciderà di parlare con Ezio e di confessargli la verità. Ma intanto Stefania (Grace Ambrose) avrà iniziato a insospettirsi riguardo agli strani comportamenti della sorellastra: cosa succederà?