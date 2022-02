Domenica 6 febbraio in prima serata inizia su Rai 1 la terza attesissima stagione della fiction L’amica Geniale, che questa volta ha come sottotitolo Storia di chi fugge e di chi resta. Ecco anticipazioni e trama della prima puntata, divisa in due episodi:

Leggi anche: Fosca Innocenti, anticipazioni prima puntata di venerdì 11 febbraio 2022 | Fiction

L’amica geniale 3 – Episodio 1 (intitolato “Sconcezze”)

Alla presentazione milanese del suo libro, Elena incontra inaspettatamente Nino, che la difende da un giornalista particolarmente aggressivo. La futura suocera di Elena, Adele, resta molto colpita da Nino e lo invita a cenare con loro.

Durante la cena, Elena realizza che l’infatuazione per Nino non l’ha mai abbandonata e matura seri dubbi sul fidanzato Pietro.

L’amica geniale 3 – Episodio 2 (intitolato “La febbre”)

Pietro è a Napoli per conoscere i futuri suoceri. Elena è molto nervosa, ma il suo promesso sposo e la famiglia Greco vanno d’accordo. La madre si lamenta e cerca di farle cambiare idea sul rito civile.

Lila manda a chiamare Elena. Ora lavora in una fabbrica di salumi. L’ambiente insalubre e gli estenuanti orari di lavoro l’hanno fatta ammalare. Chiede all’amica di prometterle di prendersi cura del figlio Gennaro qualora le succedesse qualcosa.