Domenica 20 febbraio in prime time va avanti su Rai 1 la terza stagione della serie tv L’amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta. Ecco anticipazioni e trama della terza puntata della fiction, come sempre divisa in due episodi:

Leggi anche: Fiction su Raffaella Carrà, la serie tv si farà: le prime notizie

L’amica geniale 3 – Episodio 5 (intitolato “Terrore”)

Elena aderisce alla causa femminista e ha un litigio con Pietro a riguardo. Pasquale e Nadia giungono inaspettatamente a casa di Elena a Firenze: due sono sporchi, maleducati e trascurati. Pasquale inoltre è ostile con Pietro. Dopo la loro partenza, Pietro ed Elena hanno un’aspra discussione: lui non desidera che qualcosa del genere possa ripetersi.

L’amica geniale 3 – Episodio 6 (intitolato “Diventare”)

In villeggiatura, spesso il piccolo Gennaro litiga con le figlie di Elena e quest’ultima tollera la situazione finché non li scopre mentre giocano al dottore. In una telefonata con Lila, Elena apprende che sua sorella Elisa sta frequentando Marcello Solara; a quel punto, turbata, va a Napoli per parlarne di persona con lei.