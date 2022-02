L’amica geniale 3: cast, trama e anticipazioni della fiction di Rai 1

L’amica Geniale 3 – Storia di chi fugge e chi resta, da domenica 6 febbraio in prima serata su Rai 1

Dopo il grande successo internazionale, da domenica 6 febbraio in prima serata su Rai 1 torna L’Amica geniale. La serie evento tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante è pronta a debuttare con un terzo attesissimo capitolo intitolato Storia di chi fugge e di chi resta, nel quale ritroveremo le due protagoniste – ancora interpretate da Gaia Girace e Margherita Mazzucco – cresciute e proiettate in un nuovo arco narrativo: quello degli anni Settanta.

Nella scorsa stagione abbiamo visto Lila, appena adolescente, sposare Stefano Carracci (Giovanni Amura), un uomo inizialmente gentile che però si è rivelato violento e dispotico, da cui la ragazza è scappata portando con sé il loro bambino; Elena, invece, si è buttata a capofitto nello studio pubblicando un romanzo di grande successo che le ha aperto le porte di un mondo totalmente diverso da quello in cui è nata e cresciuta (il rione Luzzatti).

Anticipazioni fiction L’amica geniale 3: trama della terza stagione

Le quattro nuove prime serate sono co-prodotte da Rai Fiction e Hbo e, come anticipato in apertura, vedrà la narrazione spostarsi negli anni ’70, per raccontare uno scenario di grandi cambiamenti e battaglie politiche (tra comunisti e fascisti) che hanno segnato la storia del nostro Paese. Qui ritroveremo Lenù, la quale – dopo il successo del primo libro – presenta ai giornalisti uno dei primi romanzi femministi, una scelta ardua e di grande coraggio che la porterà dritta nell’occhio del ciclone della stampa conservatrice. A difenderla dalle aspre critiche arriva Nino Sarratore (Francesco Serpico), che nel frattempo è diventato un bravo giornalista e si è sposato con una ragazza di buona famiglia. Nonostante il sentimento che ancora sente per il suo primo amore, Elena decide di sposare il fidanzato Pietro (Matteo Cecchi), un grigio professore universitario, dando inizio così ad una vita coniugale molto deludente…

Lila, invece, per mantenere il figlio Gennarino, detto Rino (Salvatore Tortora), lavora duramente come operaia nel salumificio di Bruno (Francesco Russo), un uomo viscido e meschino che ci prova con tutte le sue dipendenti. Ma quando proverà a molestarla, la ragazza saprà difendersi con coraggio e, aiutata dall’amico Pasquale Peluso (Eduardo Scarpetta), un convinto attivista comunista, denuncerà i soprusi subiti in fabbrica, diventando – suo malgrado – portavoce di un’intera classe operaia sfruttata, una condizione che la farà andare incontro a moltissimi problemi. Ma al suo fianco c’è sempre il fidanzato Enzo Scanno (Giovanni Buselli), un uomo dolce e premuroso con cui Lila inizia anche a studiare informatica con la speranza di migliorare la propria vita.

Cast e regia de L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta

Accanto alle due protagoniste Margherita Mazzucco e Gaia Girace e agli attori sopraccitati, in questa terza stagione ritroveremo tutti coloro che hanno reso la serie un successo internazionale, tra cui Daria Deflorian (Adele Airota, madre di Pietro), Anna Rita Vitolo (Immacolata Greco, madre di Elena), Luca Gallone (Vittorio Greco, padre di Elena), Francesca Montuori (Elisa Greco, sorella adolescente di Elena), Antonio Buonanno (Fernando Cerullo, padre di Lila), Fabrizio Cottone (Alfonso Carracci, fratello di Stefano ed ex compagno di classe di Elena e Lila), Eduardo Scarpetta (Pasquale Peluso, amico di Elena e Lila), Francesca Pezzella (Carmela Peluso, sorella di Pasquale) e tantissimi altri.

La regia di Storia di chi fugge e di chi resta è stata affidata a Daniele Luchetti, mentre Saverio Costanzo (che ha diretto i primi due capitoli) rimane nella sceneggiatura insieme a Francesco Piccolo e Laura Paolucci, con la consulenza dell’autrice Elena Ferrante. Il terzo atto può contare della suggestiva bellezza di Caserta, Napoli e Firenze, tre meravigliose città che per l’occasione sono tornate al fascino irresistibile del secondo Novecento.

Non ci resta dunque che attendere domenica 6 febbraio quando su Rai 1 andrà in onda la prima puntata di questo meraviglioso melodramma partenopeo la cui trama, fin dalla prima stagione, ha messo al centro del racconto l’ambivalente amicizia che lega le due protagoniste fin dall’infanzia, caratterizzata da una forte competizione che le unisce e al tempo stesso le divide.