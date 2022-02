Domenica 27 febbraio in prime time si conclude su Rai 1 la terza stagione della serie tv L’amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta. Ecco anticipazioni e trama della quarta ed ultima puntata della fiction, come sempre divisa in due episodi:

L’amica geniale 3 – Episodio 7 (intitolato “Ancora tu”)

Il matrimonio di Elena va sempre peggio, con Pietro distante e lei che ormai si sente trattata come una serva. Un giorno, alla porta di casa Airota, giunge Nino Sarratore. Lui e Pietro diventano amici e si congedano con la promessa di rivedersi. Elena attende con ansia il loro prossimo incontro e finalmente riprende a scrivere.

L’amica geniale 3 – Episodio 8 (intitolato “Chi fugge, chi resta”)

Elena e Pietro fanno la conoscenza della famiglia di Nino. Nino fornisce a Elena i suoi feedback sul manoscritto e, quando scopre che Pietro non l’ha letto, si mostra ostile nei suoi confronti ma in modo molto subdolo. La reazione di Pietro agli attacchi di Nino conferma e i dubbi che Elena ha nei confronti del marito.