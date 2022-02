Anticipazioni fiction Lea un nuovo giorno, trama quarta ed ultima puntata 1° marzo

Termina su Rai 1 Lea un nuovo giorno, la serie tv con Anna Valle e Giorgio Pasotti. Ecco anticipazioni e trama della quarta ed ultima puntata della fiction, in onda martedì 1° marzo e come sempre suddivisa in due episodi.

Fiction Lea un nuovo giorno, episodio 7: “Segreti di famiglia”

La richiesta di affidamento di Koljia non viene accolta dal giudice; Lea e Marco ci restano molto male. Tra Viola e Luca nasce un affetto “speciale”, nonostante lei stia sempre peggio. In reparto viene ricoverato Tommaso, un bimbo che – per via di una forma di anemia – necessita di un trapianto di midollo osseo; Marco e Lea chiedono ai genitori del bambino genitori di fare i controlli per una possibile donazione, ma la madre a quel punto dice a Lea che Tommaso non è figlio di suo marito.

Arturo, triste per la fine della storia con Lea, decide di iniziare un tour con un cantante famoso che lo farà stare fuori Ferrara per diversi mesi. Quando Anna incontra casualmente Arturo in ospedale, viene fuori un segreto che potrebbe sconvolgere gli equilibri.

Fiction Lea un nuovo giorno, episodio 8: “L’uomo giusto”

Lea è infuriata con Marco e se la prende con lui per averla ingannata, ma non c’è tempo di recriminare: le condizioni di Viola stanno rapidamente peggiorando e l’unica soluzione sarebbe un trapianto di rene, ma non si trova un donatore compatibile. Marco propone ai genitori di Viola una procedura sperimentale: il padre della ragazza dovrebbe donarle un rene, cosa che potrebbe salvarle la vita.

Lea aiuta Koljia a imparare a camminare con la protesi e invia ai suoi genitori affidatari le foto; i due restano colpiti dal coraggio del piccolo e alla fine decidono di riprenderlo con loro. Lea e Anna riescono dopo molto tempo ad avere un dialogo e a dirsi la verità. Arturo sta partendo per il tour musicale ma è molto triste; intanto Marco teme di perdere Lea un’altra volta, ma all’improvviso qualcosa aiuterà Lea e Marco a chiarirsi e rimetterà tutto in discussione.