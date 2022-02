Anticipazioni fiction Lea un nuovo giorno, trama terza puntata 22 febbraio

Continua su Rai 1 Lea un nuovo giorno, la nuova serie tv con Anna Valle e Giorgio Pasotti. Ecco anticipazioni e trama della terza puntata della fiction, in onda martedì 22 febbraio e come sempre suddivisa in due episodi.

Fiction Lea un nuovo giorno, episodio 5: “La casa dei ricordi”

Il legale di Lea le dice che la casa di campagna che lei e Marco avevano acquistato prima del divorzio ha finalmente trovato dei potenziali compratori, ma lui non intende venderla. Matteo, 16 anni, promessa del nuoto, giunge in ospedale con una bronchite in veloce peggioramento. Lea vuole organizzare una festa per rallegrare i suoi pazienti, ma proprio durante il party le condizioni di Matteo peggiorano all’improvviso. Marco interviene subito per salvare la vita al ragazzo.

Lea ritorna alla casa di campagna, dove a sorpresa viene raggiunta da Marco. I due finiscono per condividere un istante di intensa vicinanza e Lea capisce così che neanche lei vuole vendere la casa. Michela accetta finalmente l’invito di Pietro e così la serata inizia nel migliore dei modi, ma l’incontro con l’ex fidanzata di lui rovina l’atmosfera.

Fiction Lea un nuovo giorno, episodio 6: “Come eravamo”

Dopo la brutta serata, Pietro conferma a Michela il suo sincero interesse per lei e di conseguenza i due trascorrono una notte di passione che porta lei ad arrivare tardi al suo secondo lavoro e ad essere licenziata. Michela a quel punto dice a Pietro che non devono vedersi più.

Una donna incinta ha un malore in un negozio e viene soccorsa da Anna. Il bambino nasce prematuro e viene ricoverato nel reparto di Lea. Il bimbo si chiama Gabriele: il nome che Anna e Marco avrebbero voluto dare al loro bambino.

Marco propone a Lea di chiedere insieme l’affidamento di Koljia, cosa che riaccende in lei la voglia di creare una famiglia. Intanto si arriva alla conclusione che c’è una massa tumorale nella gamba di Koljia: Marco è costretto ad amputarla.

Lea rivela ad Arturo di provare ancora dei sentimenti per l’ex marito e lui le chiede di uscire dalla sua vita e da quella di Martina. Una notte con Marco “certifica” la loro ritrovata unione ma, proprio quando lui pensa ormai di poter ottenere una seconda possibilità, Anna gli confessa una notizia potenzialmente sconvolgente…