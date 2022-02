Anticipazioni Love is in the air: il matrimonio di KEMAL e AYDAN

Fiori d’arancio nelle ultimissime puntate di Love Is In The Air. Poco prima del grande epilogo della telenovela turca, Aydan (Neslihan Yeldan) e Kemal (Sinan Albayrak), dopo aver ricevuto la benedizione del figlio Serkan Bolat (Kerem Bursin), diventeranno infatti marito e moglie. Prima della cerimonia, i due dovranno però affrontare dei divertenti ostacoli…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di giovedì 3 febbraio 2022

Love Is In The Air, news: Aydan e l’ingombrante suocera Yadigar

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete che la storyline prenderà il via quando Kemal farà arrivare ad Istanbul la madre Yadigar Özcan (Parla Şenol), al fine di presentarle sia il nipote Serkan e sia la nuora Aydan. Quest’ultima però, nel giorno dell’incontro, esagererà col botulino poiché si rivolgerà ad una clinica low cost per risparmiare e si farà vedere dalla suocera con il volto completamente tumefatto.

A quel punto, Yadigar non vedrà affatto di buon occhio Aydan e si trasferirà per diversi mesi nella sua tenuta per vigilarla e sottoporla ad alcune prove per vedere se possa essere veramente la donna adatta a stare al fianco di Kemal. Col trascorrere degli episodi, la “suocera” diventerà quindi una presenza abbastanza importante e farà saltare la luna di miele dei due promessi sposi…

Love Is In The Air, trame: Aydan si rifiuta di partire in Spagna!

Eh sì: per dare il via alla loro vita matrimoniale, Aydan e Kemal decideranno infatti di sposarsi in Spagna, in modo tale da trascorrere nella nazione estera tre giorni di luna di miele. Tuttavia, i piani dei fidanzatini salteranno nel momento in cui l’uomo comunicherà alla prossima sposa che anche la madre Yadigar li accompagnerà nella trasferta per far loro da testimone.

A quel punto, Aydan andrà su tutte le furie e si rifiuterà di partire, pur precisando a Kemal che le loro nozze avranno comunque luogo il giorno successivo, anche se nel Comune di Istanbul. Insomma, anche se il viaggio salterà, il matrimonio potrà considerarsi al sicuro… Ma le cose andranno esattamente così?

Love Is In The Air, spoiler: Aydan e Kemal sposi!

Fortunatamente sì. Kemal e Aydan riusciranno infatti a pronunciare i voti nuziali, che però avverranno off screen, ed andranno in un bar con una terrazza di fronte al mare per siglare l’inizio della loro nuova vita. Come se non bastasse, il momento romantico verrà accompagnato da una notizia che la Bolat accoglierà col sorriso, visto che il neo-marito le comunicherà che la madre Yadigar ha deciso di tornare a casa sua, consentendo loro di vivere da soli. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene…