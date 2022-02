Anticipazioni seconda puntata della fiction MAKARI 2, in onda il 14 febbraio

Lunedì 14 febbraio 2022 in prima serata su Rai 1 potremo assistere alla seconda delle tre puntate di Makari 2, la fiction con Claudio Gioè. Ecco anticipazioni e trama dell’episodio, intitolato Il lato fragile.

Suleima è di nuovo in Sicilia, ma tra lei e Saverio le cose non funzionano: la donna sembra sempre più presa dalla sua nuova vita alla Città del Sole. Questo cambiamento spaventa Saverio, che – anche per non pensare – accetta l’offerta dell’amico Franco Pitrone di prendere parta a un convegno dell’associazione “Onestà e giustizia”.

Saverio, insieme a Piccionello, si reca al convegno dove ritrova il vecchio mondo del giornalismo, che sembra potersi riaffacciare nella sua vita e portarlo via da Makari. Sempre al convegno, il nostro protagonista conosce anche una donna di nome Angela.

Al convegno, viene ucciso un illustre giornalista e scrittore, Simone Triassi. Saverio si occuperà di risolvere il caso, ma dovrà anche capire se la crisi tra lui e Suleima possa essere superabile…