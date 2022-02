Non solo SANREMO: i film di Canale 5 nella settimana del Festival, cast e trame

I film in prima serata di Canale 5 dall’1 al 5 febbraio: l’alternativa a Sanremo

Dall’1 al 5 febbraio la maggioranza della platea televisiva sarà “inchiodata” su Rai 1 per assistere alle cinque serate del Festival di Sanremo. Ma, se siete tra coloro che non amano molto assistere alla kermesse presentata da Amadeus, una delle alternative che avete a disposizione è la proposta cinematografica di Canale 5. Nelle cinque serate sanremesi, infatti, l’ammiraglia Mediaset proporrà altrettanti film appartenenti al genere della commedia all’italiana. Ecco l’elenco delle pellicole trasmesse e le relative trame.

POVERI MA RICCHISSIMI, martedì 1° febbraio

Con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello e Anna Mazzamauro. La ricca e cafona famiglia Tucci vuole stavolta realizzare una catena di locali per coprire tutto il territorio nazionale. Ma come si può impedire al governo di sottrarre con le tasse una fetta consistente dei guadagni? Trasformando Torresecca in un paradiso fiscale e uscendo dall’Italia in una sorta di Brexit nostrana. Le loro idee sposano quelle di molte persone e, essendo Torresecca un principato a conduzione familiare, il capofamiglia Danilo viene nominato Presidente del Consiglio ed emana i decreti più improbabili. Non mancheranno attriti con la madrepatria e all’interno della stessa famiglia Tucci si creeranno divisioni, ma sempre all’insegna dell’allegria e del buonumore. La regia è di Fausto Brizzi.

UN BOSS IN SALOTTO, mercoledì 2 febbraio

Con Rocco Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero e Angela Finocchiaro, per la regia di Luca Miniero. La tranquilla vita di Cristina e della sua famiglia “quasi perfetta”, composta dal marito Michele e i loro due figli Vittorio e Fortuna, viene stravolta dalla notizia che il fratello di lei, Ciro, è un boss della camorra. Inoltre Ciro ha scelto di trascorrere gli arresti domiciliari proprio in casa di Cristina, in un quartiere residenziale di Bolzano. Cristina a quel punto dovrà anche spiegare a Michele e ai figli che, contrariamente a quanto ha sempre affermato, suo fratello non solo non è morto ma è un pericoloso camorrista che andrà a vivere sotto il loro tetto. Pian piano si scoprirà però che neanche la vita di Cristina, Michele, Vittorio e Fortuna è così idilliaca come vorrebbero far credere. Impareranno che le apparenze ingannano e che le bugie hanno le gambe corte…

CETTO C’È SENZADUBBIAMENTE, giovedì 3 febbraio

Con Antonio Albanese, per la regia di Giulio Manfredonia. A dieci anni dalla sua elezione a sindaco di Marina di Sopra, di Cetto la Qualunque si erano perse le tracce. Scopriamo che vive in Germania e, messa da parte ogni ambizione politica, Cetto oggi per i tedeschi è soltanto un irresistibile e pittoresco imprenditore di successo, che considera la Germania una terra di conquiste e la mafia un marchio di qualità. La sua catena di ristoranti e pizzerie infatti spopola, ha una bella compagna tedesca e due suoceri neonazisti che lo guardano con la simpatia riservata ai migranti. Il richiamo della sua terra tuttavia resta forte e la notizia dell’aggravarsi delle condizioni dell’amata zia che lo ha cresciuto lo induce a tornare sul luogo del delitto e del diletto…

ATTENTI AL GORILLA, venerdì 4 febbraio

Regia di Luca Miniero. Con Frank Matano, Cristiana Capotondi, Diana Del Bufalo. Lorenzo è un avvocato matrimonialista che, dopo la separazione dalla moglie Emma, ha perso tutto: la custodia dei tre figli, la bella casa sulla Costiera Amalfitana e lo studio prestigioso, per cui ora pratica (si fa per dire, visto che non lavora quasi più) nel retrobottega dell’estetista Concita. Dopo una gita allo zoo, l’avvocato decide di difendere i diritti di un gorilla che soffre le costrizioni della sua gabbia e il giudice, riconoscendogli lo status di “persona non umana”, concede al primate il trasferimento in Africa. Tale trasferimento però dovrebbe essere a spese del difensore e dunque lo squattrinato Lorenzo decide di tenersi il gorilla in casa, di nascosto dalle autorità e dalla ex moglie, nell’appartamento che condivide con l’amico mammone Jimmy.

MATRIMONIO A PARIGI, sabato 5 febbraio

Diretto da Claudio Risi. Tra gli interpreti Massimo Boldi, Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Biagio Izzo e Annamaria Barbera. L’industriale milanese Lorenzo arriva con la moglie a Parigi per incontrare il figlio Mirko. La loro vacanza verrà però messa in crisi dall’incontro con i partenopei Gennaro e Costanza, genitori della stralunata Natalina, la ragazza di cui Mirko è innamorato. Le due coppie di genitori, infatti, non potrebbero essere più diverse: Lorenzo e la moglie sono sempre in cerca di uno stratagemma per evadere il fisco e non pagare le tasse, mentre Gennaro è un integerrimo finanziere. Con Massimo Boldi e Biagio Izzo.