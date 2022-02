SEI SORELLE, la nuova telenovela del pomeriggio di Rai 1. Quando inizia?

Sei sorelle: Alex Gadea nella nuova soap estiva di Rai 1

Ha un nome difficile: listino “crossmediale tabellare”. Ma se superiamo lo scoglio legato al nome un po’ ostico e consultiamo tale listino sul sito di Rai Pubblicità, scopriamo una bella novità che farà compagnia ai telespettatori a partire dalla primavera inoltrata (con tutta probabilità da maggio).

Eh sì: quando la sesta stagione de Il paradiso delle signore sarà terminata, in attesa della settima annata (che immaginiamo andrà in onda anche stavolta a partire da settembre) Rai 1 occuperà il tassello temporaneamente mancante con una telenovela prodotta qualche anno fa in Spagna: Sei sorelle (Seis hermanas).

Sei sorelle: trama e anticipazioni

La trasmissione è composta da 489 puntate (precedute da un episodio iniziale di 90 minuti) prodotte tra il 2015 e il 2017, che avranno tra l’altro il merito di riportare sui teleschermi italiani un attore che, ai tempi delle prime stagioni de Il segreto, divenne da noi un vero e proprio idolo: Alex Gadea (indimenticabile il suo Tristan, vero?). Qui Alex interpreta il personaggio di Cristobal Loygorri del Amo e sarà presente per tutta la durata della soap.

A scanso di equivoci, Sei sorelle non prenderà il posto de Il paradiso delle signore (meglio dirlo, viste le recenti fake news sul destino della fiction daily italiana) ma semplicemente la sostituirà nel periodo di pausa che andrà presumibilmente da maggio alle prime settimane di settembre.

Va da sè che il tempo a disposizione non basterà per terminare la messa in onda di tutti gli episodi di Sei sorelle e quindi sarà da capire se poi il programma andrà in pausa in autunno oppure occuperà un diverso slot in palinsesto. Staremo a vedere, intanto cominciamo a capire per sommi capi qual è la trama generale di questa produzione inedita per il pubblico italiano.

Siamo a Madrid nel 1913. Le sei sorelle Silva (Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa) avranno vita dura dopo la morte del padre: per loro non sarà facile mantenere unita la famiglia e neanche il loro status sociale, in un’epoca fortemente maschilista. Parallelamente, i riflettori saranno puntati anche sulle storie dei loro dipendenti (e relative famiglie). In particolare, occhio alla famiglia Loygorri, che è quella di cui fa parte Cristobal, il personaggio interpretato dal su citato Alex Gadea.