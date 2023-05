Sei sorelle, anticipazioni dal 29 maggio al 2 giugno 2023

Settimana a cavallo tra maggio e giugno con diversi colpi di scena nella telenovela Sei sorelle. Vediamo cosa accadrà negli appuntamenti quotidiani nel pomeriggio di Rai 1:

Anticipazioni settimanali puntate Sei sorelle da lunedì 29 maggio a venerdì 2 giugno 2022

Merceditas riceve la visita di suo cugino Raimondo che è fuggito dal paese in quanto richiamato alle armi. Adela rivela a Diana di aver detto a Mauro dei loro problemi di denaro. Donna Dolores finalmente trova la fidanzata di suo figlio Cristobal. Pedra chiede aiuto a Celia per leggere le lettere di sua madre e chiede a suo padre il motivo dell’abbandono.

Francisca ignora il divieto delle sue sorelle e torna a cantare all’Ambigù. Intanto il rapporto di amicizia tra Elisa e Carlitos si rafforza sempre di più. Rosalia riprende in mano gli unici ricordi che le sono rimasti di sua figlia e Merceditas la scorge piangere…

In seguito all’esibizione di Francisca all’Ambigù, Rodolfo costringe Blanca a fare qualcosa in modo che sua sorella non rimanga sulla bocca di tutta la città. Adela decide di addossarsi il debito di Mauro vendendo le sue cose per non chiedere altri sacrifici alle sue sorelle…

Dopo essere stato dimesso, Salvador continua la sua convalescenza in casa delle Silva e approfitta della situazione per provare a recuperare il rapporto con Diana. Francisca decide di abbandonare la casa di famiglia per trascorrere la sua prima notte a casa dei genitori di Gabriel. Donna Dolores sta organizzando una grande festa per i quattro anni di fidanzamento tra Blanca e Rodolfo ma non vuole che Francisca vi partecipi…

Petra, accompagnata da Celia, va a Cuenca a cercare la madre. Marina in vista della festa chiede aiuto a Blanca. Francisca scopre che Don Luis ha rivelato la sua identità ad un giornale.