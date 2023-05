Sei sorelle, anticipazioni dal 22 al 26 maggio 2023

Nuova settimana con Sei sorelle e con le vicende della famiglia spagnola che tutti i giorni occupa il palinsesto pomeridiano di Rai 1. Vediamo cosa accadrà nella terza decade di maggio.

Anticipazioni settimanali puntate Sei sorelle da lunedì 22 a venerdì 26 maggio 2022

Salvador ancora non si sveglia dal coma. Donna Dolores e Rodolfo cercano di ottenere informazioni sullo strano comportamento di Cristóbal. I proprietari dell’Ambigù fanno arrestare La Cachetera per aver derubato i clienti.

Pedra dice a Miguel che non vuole più sposarsi per prendersi cura del padre. Blanca cerca di ottenere informazioni sulla relazione tra Cristóbal e Marina, ma il dottore non vuole rivelarle niente. Salvador si sveglia dal coma, ha un’amnesia e non ricorda gli ultimi sei anni della sua vita. Mauro vuole comprare una casa in cui vivere con Adela.

Francisca decide di cantare nuovamente all’Ambigú nei panni de La Bella Margarita. Donna Dolores viene a conoscenza della relazione tra Cristóbal e Marina e vuole saperne di più. Le sorelle Silva scoprono che Francisca è La Bella Margarita

La fabbrica è in bancarotta e si deve trovare una soluzione rapida per evitare la vendita dell’attività. Adela si confida con Mauro e gli confessa che è in rovina e che non può più contribuire all’acquisto della loro casa

Merceditas riceve visita di suo cugino Raimondo che è scappato dal paese in quanto richiamato alle armi. Adela confessa a Diana di aver detto a Mauro dei loro problemi di denaro. Donna Dolores finalmente trova la fidanzata di suo figlio Cristóbal. Pedra chiede aiuto a Celia per leggere le lettere di sua madre e chiede a suo padre il motivo dell'abbandono.