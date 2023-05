Sei sorelle, anticipazioni dal 15 al 19 maggio 2023

Continua la programmazione della soap iberica Sei sorelle, giunta alla sua seconda settimana con le puntate che vedremo dal 15 al 19 maggio 2023. Occhio a una lettera che verrà consegnata ad Adela… Ecco le anticipazioni:

Anticipazioni settimanali puntate Sei sorelle da lunedì 15 a venerdì 19 maggio 2022

Salvador rivela a Diana di essere stato lui a rubare i soldi dalla cassaforte. Donna Dolores continua a fare di tutto per impedire che Blanca e Cristóbal continuino a lavorare insieme. Petra trova casualmente i racconti autobiografici di Celia e li legge. Nel frattempo, Elisa chiede scusa a Donna Rosalia ed alle sue sorelle.

Diana è devastata dalla delusione causata dalla confessione di Salvador. Intanto, La Cachetera escogita un nuovo piano per continuare a ricattare Francisca. Elisa continua i preparativi per la festa di debutto della sua amica. Nel frattempo, Francisca prepara i bagagli per la partenza.

Germán consegna ad Adela una lettera di Don Mauro e la legge… Elisa rientrando di nascosto dalla festa della sua amica ha un’incidente…

Adela consegna la lettera a Don Mauro e vuole spiegazioni. Celia confida a Francisca di provare dei sentimenti per Pedra. Le sorelle Silva sono costrette ad annullare il debutto di Elisa a causa del suo infortunio alla gamba. Francisca si reca all’Ambigú per salutare e si rende conto come La Cachetera la sostituisca con grande successo.

Merceditas confessa di essere stata coinvolta da Elisa per poter andare alla festa di Sofia. Francisca riceve una lettera importante dal maestro Tabuyo. Rodolfo chiede nuovamente a Blanca di smettere di lavorare con Cristóbal.