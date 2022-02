Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda domenica 20 febbraio 2022

Selina resta senza parole dopo aver scoperto che Christoph ha fatto somministrare ad Ariane dei farmaci per farle ritenere di avere un cancro al cervello. Lui le dice di aver agito così solo per proteggerla, ma lei non appare disposta a credergli.

Michael ribadisce a Erik e Ariane che la donna è del tutto guarita e i due sono felici.

Rosalie e Andrè instaurano una trattativa per l’acquisto del terreno per il campo da calcio, ma non riescono a mettersi d’accordo.

Cornelia ringrazia Robert in quanto la sta aiutando a riavvicinarsi a suo figlio.

Per la felicità di Alfons e Werner, la star Marita Maricelli arriva al Furstenhof e rivela ad Alfons, suo vecchio amico, perché si trova lì.

Ariane chiede a Christoph di fare pace e l’uomo accetta.

La polizia comunica a Christof che contro di lui pende un’accusa per gravi lesioni personali.