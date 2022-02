Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda venerdì 25 e sabato 26 febbraio 2022

Selina si sta riposando sul divano e, una volta addormentata, sogna Christoph che viene portato via in manette dai poliziotti, a quel punto, la donna si sveglia di soprassalto.

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Florian folle di gelosia per Maja e Hannes!

Ariane se la prende con Robert e lo accusa di non aver fatto nulla per difenderla!

Robert si stupisce per via delle accuse di Ariane: non sa di cosa lei stia parlando e chiede spiegazioni a Werner, il quale finisce per ammettere di aver dato retta a Christoph per quanto non fosse d’accordo…